Хлеборобы Могилевщины завершили озимый сев

В Могилевской области завершен сев озимых зерновых сельскохозяйственных культур. По информации комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома, общая площадь их полей достигла 223905 гектаров. Первоначально планировавшаяся площадь осеннего сева зерновых сельхозкультур на 7% была превышена Краснопольским районом и составила 6191 гектар.

Надо отметить, что в целом по области значительно возросли в сравнении с прошлогодними показателями посевные площади трех озимых культур – ячменя, пшеницы и тритикале. Так, поля ячменя заняли 27941 гектар и в пять раз превысили результат озимого сева в 2021 году.

Пшеницы в Приднепровском крае посеяно 108589 гектаров, посевы тритикале составили 60911 гектаров – на 11663 и 914 гектаров больше соответствующих прошлогодних показателей.

по материалам Mogilevnews