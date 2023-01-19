Хлеб с орехами и сухофруктами

Исследователи полагают, что первое знакомство человека с таким продуктом как хлеб произошла случайно. В доисторические времена люди употреблять в пищу зерна злаковых растений, смешанные с водой. Однажды такая древняя каша случайно попала в костер и запеклась. Наши предки оценили вкус полученного продукта и со временем модернизировали рецепт хлеба.

Однако и в наше время в национальных кулинарных традициях ряда государств можно найти похожие рецепты изготовления хлеба, например, мексиканская тортилья или индийская лепешка чапати. Главными хлебными культурами считаются рожь, пшеница, овес, рис, сорго, а также кукуруза. Уникальность такого продукта, как хлеб, кроется в составе и способе изготовления.

Хлеб выделяется не только вкусовыми и потребительским, но и полезными характеристиками. В составе различных видов хлеба содержится значительное количество тех или иных необходимых человеку соединений. Выделяют следующие основные разновидности хлеба: черный или ржаной, белый или пшеничный, а также серый хлеб. Помимо выше предложенной классификации хлеб различают в зависимости от использования дрожжей, специализированной закваски и других вкусовых добавок.

Отдельного внимания заслуживают лечебно-профилактические и диетические виды хлеба. Хлеб с сухофруктами относится к группе полезных и питательных видов продукта, которые часто употребляют в пищу в процессе восстановления после перенесенных тяжелых заболеваний. Хлеб с сухофруктами можно отнести к лечебно-профилактическим продуктам питания благодаря составу исходных ингредиентов, используемых в процессе приготовления хлебобулочного изделия.

Уровень калорийности хлеба с сухофруктами зависит от многих факторов и прежде всего от состава продукта. Однако средний уровень калорийности хлеба с сухофруктами будет находиться на отметке в 253 Ккал, которые содержатся в 100 граммах хлебобулочного изделия. Как правило, для приготовления хлеба с сухофруктами используют следующие ингредиенты: мука, обычно смесь ржаного и пшеничного видов, растительное масло, мед, дрожжи, какао-порошок, соль, сухой квас, а также сухофрукты.

Изначально из перечисленных выше ингредиентов замешивают тесто, в которое добавляют сухофрукты. Чаще всего для приготовления хлеба с сухофруктами используют изюм, курагу и чернослив. Затем тесто помещают в форму для выпекания. Форму с тестом помещают в предварительно нагретый до температуры в 230°С духовой шкаф и запекают в течении 5 минут.

В дальнейшем температуру уменьшают до 200°С и запекают до готовности в течении 45 минут. Свежий домашний хлеб с сухофруктами порадует всех членов семьи своим божественным ароматом и непревзойденным вкусом. Помимо того, благодаря сухофруктам хлеб станет намного полезней и придется по вкусу как взрослым, так и детям.

Орехи являются прекрасными съедобными плодами, практически все орехи содержат большое количество полезных жиров, которые снижают холестерин в крови и при постоянном употреблении снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Низкая калорийность является “визитной карточкой” грецкого ореха и фисташек. Однако такие орехи, как кедровые и фундук, содержат большое количество белков и калорий, что при чрезмерном употреблении может негативно сказаться на фигуре, употреблять их рекомендуется людям активно занимающимся спортом. Блюда и напитки из орехов и сухофруктов – на первом месте у рекомендаций диетологов и тренеров.

Грецкий орех содержит большое количество полезных жиров и растительного белка (у грецкого ореха есть свойство непостоянности состава в зависимости от зрелости ореха). В грецком орехе содержится большое количество ценных для организма минеральных и фенольных веществ. Его состав уникален и содержит очень много природных витаминов, аминокислот, витаминами, микроэлементов и минеральных веществ.

Польза грецкого ореха велика, его используют как общеукрепляющее средство при ОРВИ и различных травмах. Орех хорошо помогает при заболеваниях щитовидной железы из-за содержания йода. Для поддержания витаминного и минерального баланса в организме рекомендуется употреблять орехи каждый день.

Фисташки известны содержанием природного антиоксиданта – витамина Е. Витамин Е имеет свойство омолаживать клетки организма. Благодаря содержанию витаминов, минералов фисташки обладают исключительно полезными свойствами для организма.

Известные свойства фисташек: снижение холестерина в крови, уровня сахара (вместе с белым хлебом), улучшение работы ЖКТ. Следует заметить, что популярные соленые фисташки теряют большую часть своих свойств, по сравнению со свежими.

Фундук – орех, имеющий большое количество калорий, питательных веществ, полезных масел, белков и большое количество железа. Фундук благодаря высокому содержанию растительного белка и калорий является очень хорошим источником энергии для человека, особенно это важно людей, ведущих активный образ жизни.

Свойства фундука: очищение организма, препятствование образованию вредных процессов в клетках, очищение организма, уменьшение холестерина.

Кедровый орех содержит большое количество калорий, полиненасыщенных жиров, незаменимых аминокислот, масел и легкоусвояемых организмом белков. Кедровые орехи известны содержанием в своем составе большого количества полезных микроэлементов (среди них – железо, цинк, йод) и макроэлементов (среди них – кальций, магний). Растительный белок кедрового ореха уникален по составу и очень полезен, усваивается организмом на 90%, поэтому очень рекомендуется употребление ореха детям и подросткам.

Свойства кедрового ореха: укрепляет иммунную систему человека, выводит шлаки, заменяет необходимый белок для вегетарианцев, полезен при заболеваниях ЖКТ, улучшает омоложение клеток. Большое лечебное действие имеют настойки из кедрового ореха, отвары из шелухи и жмыхи из орешков

Курага (урюк) – представляет собой высушенный на солнце абрикос. Количество полезных микро и макроэлементов выше, чем у свежего абрикоса, курага также богата минералами, клетчаткой и полезными кислотами.

Полезные свойства кураги раскрываются в полной мере только при ежедневном употреблении сухофрукта, курага нормализует клеточный и гормональный баланс человека, снижает холестерин и выводит шлаки, улучшает качество крови. Сухофрукт используется и в косметологии, маски с курагой в составе имеют хорошие омолаживающие и улучшающие структуру кожи свойства.

Изюм представляет собой высушенный виноград, обладающий полезным составом: калием, магнием, железом и фосфором. Витамины группы В преобладают в изюме, что благоприятно сказывается на работе нервной системы. Изюм не нужно переедать, так как он обладает высокой калорийностью и может негативно повлиять на фигуру.

Сухофрукт обладает богатым содержанием калия, что хорошо сказывается на кислотно-щелочном балансе крови. Другие полезные свойства изюма: улучшение сна, работы сердца, рекомендуется людям, страдающим от ВСД, болезней сердца и сосудов, сахарным диабетом.

Сегодня достоверно неизвестно, когда люди впервые начали готовить хлеб, и было ли это случайностью, либо намеренно положили кусок каши в печь. Но в независимости от того, какая история столь уникального продукта, в наши времена его рецепты модернизируют, и ни один стол не обходится без него.

Сегодня существуют разные виды хлеба, которые между собой отличаются разновидностями используемой муки, наличием или отсутствием дрожжей, добавками, способами приготовления, формой и т.д.

Хлеб с сухофруктами – это новинка в хлебной индустрии, которая позволила каждый раз интерпретировать рецепт, добавляя в него разные композиции сухофруктов и орехов. Благодаря сухофруктам, продукт способен насыщать организм полезными веществами, макроэлементами, микроэлементами и витаминами. Продукт часто добавляют в диетический рацион и в рацион восстановления организма после болезней или операций. Хлебом с сухофруктами легко можно заменить пирожные, печенье, кексы (которые вредны для фигуры), так как он обладает невероятными вкусовыми качествами. Можно использовать как полноценный десерт к кофе или чаю.

Химический состав хлеба с сухофруктами

Чаще всего для производства хлеба с сухофруктами используют цельнозерновую муку, ржаную муку, ячменные и овсяные хлопья. В качестве добавок используют орехи, финики, инжир, чернослив, курагу и изюм. Рецепт варьируется непосредственно от предпочтений потребителя и от народа, так как вкусы у каждого народа мира отличаются.

В состав витаминного хлеба входят витамины D, РР, Н, Е, С, группы В, А. Также в составе есть холин и микро-, макроэлементы, среди которых селен, медь, магний, цинк, калий, кальций, йод, хром, сера, хлор, железо, марганец, олово, титан, бор, ванадий, фтор, молибден, натрий, алюминий, фосфор, никель, кремний, кобальт и т.д.

Химический состав очень насыщенный, следовательно, продукт очень полезен для организма.

Полезные свойства

Добавление полезного хлеба в ежедневный рацион великолепно насыщает организм аминокислотами (лейцин, изолейцин, тирозин, лизин, гистидин, мелатонин, глицин, фенилаланин, валин, метионин).

Данное хлебобулочное изделие насыщает организм растительной клетчаткой, глюкозой и фруктозой. Продукт улучшает настроение, подавляет депрессивное состояние, стимулирует омолаживающие процессы организма.

В составе изделия есть калий, который положительно воздействует на работу сердечно-сосудистой системы, укрепляет стенки сосудов. Магний восстанавливает уровень гемоглобина в крови и приводит в норму артериальное давление. Клетчатка восстанавливает работу перистальтики кишечника и помогает освободить организм от шлаков. Добавление изделия в ежедневный рацион вместе с физическими нагрузками положительно отразятся на процессе похудения.

Существуют мифы о похудении, один из которых – полный отказ от мучных и хлебобулочных изделий. Это заблуждение. Для диетического питания допустима выпечка из цельнозерновой муки, ржаной и овсяной муки. Хлеб из сухофруктов – это идеальное решение, так как в ней небольшой процент калорийности. Стоит понимать, что для полноценного функционирования организма нужна клетчатка, которая в необходимом количестве есть в хлебе.

Калорийность и БЖУ

Данное хлебобулочное изделие обладает средней калорийностью хлеба и большим количеством углеводов. Идеальный продукт для рациона углеводной диеты.

С чем сочетается изделие

Хлеб с сухофруктами – это универсальный продукт, который можно использовать:

в качестве основы для бутербродов и закусок;

в качестве десерта к кофе или чаю;

в качестве добавления к салатам, кашам, горячим блюдам.

Добавлять продукт можете к любому блюду, все зависит от ваших вкусовых предпочтений и рациона.

По материалам stiralkovich.ru.