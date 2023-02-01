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ХК «Динамо-Шинник» взял реванш у череповецкого «Алмаза»

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ХК «Динамо-Шинник» взял реванш у череповецкого «Алмаза»

В рамках регулярного чемпионата МХЛ «бобры» одержали уверенную победу со счетом 8:4 над череповецким «Алмазом». Напомним, в гостях бобруйчане уступили этой команде со счетом 1:8.

Фото Александра Анташкевича

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