ХК «Динамо-Шинник» взял реванш у череповецкого «Алмаза»
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В рамках регулярного чемпионата МХЛ «бобры» одержали уверенную победу со счетом 8:4 над череповецким «Алмазом». Напомним, в гостях бобруйчане уступили этой команде со счетом 1:8.
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