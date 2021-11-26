ХК «Бобруйск» уступает «Химику». Впереди еще одна игра

В третьем туре второй стадии «Париматч-Высшей лиги», «Бобруйск» на домашней площадке потерпел поражение от «Химика-2» из Новополоцка.

26 ноября команды вновь встретятся между собой, начало – в 13.00.

ХК «Бобруйск» - ХК «Химик-2» (Новополоцк) – 3:5 (2:3, 1:1, 0:1).

Артем Мясников, главный тренер Бобруйска:

- Хорошая игра, хорошие скорости. На завершении не хватает концентрации, хотим завести шайбу, где-то красивее сыграть, а иногда надо сыграть попроще, пойти под ворота и продавить её туда. Будем работать над этим. Спасибо болельщикам за поддержку!

Андрей Коробов, главный тренер «Химик-2»:

- Первые минуты, конечно, проспали. Нелепые два гола. Но ребята собрались вовремя, организовали быстрый гол, выполнили то, что мы от них требовали. Временные качели были. Выдержали давление соперника и забили нужные голы. Выиграли!

Для болельщиков, однозначно, первый период оставил массу впечатлений. На первой же минуте свисток и удаление соперника. Наша команда использует большинство и за две минуты забрасывает две шайбы. Но в конце периода Химик реабилитируется и также за две минуты отправляет в наши ворота 3 шайбы.

Второй и третий периоды в напряжении, результат на табло.

Делаем выводы и движемся дальше.

Верим в команду!