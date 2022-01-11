ХК «Бобруйск» удачно провел первую встречу с «Химиком»
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После двух неудачных встреч с "Химиком" ХК "Бобруйск" одержал победу на выездном матче со счетом 5:6.
11 января предстоит повторная встреча в 13.00.
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