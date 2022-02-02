ХК «Бобруйск» пробился в плей-офф Высшей лиги

По итогам прошедших матчей с минским «Юниором», ХК «Бобруйск» гарантировал себе место в четверке лучших команд регулярного чемпионата Высшей лиги и сыграет в плей-офф.

На регулярной стадии «бобрам» осталось провести два матча – 05 и 06 февраля в Раубичах против команды Беларусь U18, которая опережает нашу команду в турнирной таблице на один балл и занимает третью позицию. Таким образом, в случае двух побед, «Бобруйск» обойдет своего оппонента и завершит «регулярку» на третьем месте.

Что касается плей-офф, то первые поединки ¼ финала бобруйчане проведут дома – 22 и 23 февраля. Соперник станет известен позже.