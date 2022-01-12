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ХК «Бобруйск» приглашает жителей и гостей нашего города на домашние матчи «бобров» в рамках Высшей лиги Беларуси

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ХК «Бобруйск» приглашает жителей и гостей нашего города на домашние матчи «бобров» в рамках Высшей лиги Беларуси
  • 17 января – «Шахтер-2» (начало – в 17.00);
  • 18 января – «Шахтер-2» (начало – в 13.00);
  • 31 января – «Юниор» (начало – в 17.00);
  • 01 февраля – «Юниор» (начало – в 13.00).

Стоимость билетов: детский (до 14 лет) – 1.00 р., взрослый – 2.00 р.

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