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ХК «Бобруйск» приглашает всех болельщиков на домашние матчи

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ХК «Бобруйск» приглашает всех болельщиков на домашние матчи

Хоккейный клуб «Бобруйск» приглашает всех болельщиков на домашние матчи 27 октября в 17.00. Соперником станет команда «Шахтер». Приди и поддержи команду твоего города! Стань частью команды!

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