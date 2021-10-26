ХК «Бобруйск» приглашает всех болельщиков на домашние матчи
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Хоккейный клуб «Бобруйск» приглашает всех болельщиков на домашние матчи 27 октября в 17.00. Соперником станет команда «Шахтер». Приди и поддержи команду твоего города! Стань частью команды!
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