ХК «Бобруйск» приглашает на домашние матчи «бобров» в рамках Высшей лиги Беларуси
60 0
31 января – «Юниор» (начало – в 17.00);
01 февраля – «Юниор» (начало – в 13.00).
Стоимость билетов: детский (до 14 лет) – 1.00 р., взрослый – 2.00 р.
Читайте
также
также
-
ХК «Бобруйск» приглашает на домашние матчи «бобров» в рамках Высшей лиги Беларуси
-
Двенадцать комплектов наград разыграют в субботу на «Могилевской лыжне – 2022»
-
Представители Могилевской области завоевали награды на чемпионате Беларуси по самбо
-
ФК «Белшина»: сезон открыт!
-
Бобруйская лыжня — 2022
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости