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ХК «Бобруйск» приглашает на день открытых дверей

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ХК «Бобруйск» приглашает на день открытых дверей

В субботу, 4 сентября, в СК «Бобруйск-Арена» состоится день открытых дверей ХК «Бобруйск».

В программе: презентация команды Высшей лиги Беларуси «Бобруйск», а также ОСП ДЮСШ по хоккею с шайбой «Бобруйск-Арена».

Начало мероприятия в 13:00. Вход – свободный!

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