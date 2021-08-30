ХК «Бобруйск» приглашает на день открытых дверей

В субботу, 4 сентября, в СК «Бобруйск-Арена» состоится день открытых дверей ХК «Бобруйск».

В программе: презентация команды Высшей лиги Беларуси «Бобруйск», а также ОСП ДЮСШ по хоккею с шайбой «Бобруйск-Арена».

Начало мероприятия в 13:00. Вход – свободный!