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Спорт

ХК «Бобруйск» отправляется к шахтёрам

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ХК «Бобруйск» отправляется к шахтёрам

В первой стадии Чемпионата "Шахтер-2" ушел в отрыв и занял первое место в турнирной таблице набрав  41 очко. Наша команда ХК "Бобруйск", занявшая второе место в турнирной таблице группы 2, набрала 33 очка. Игры состоятся на льду противника 29 и 30 ноября. Пожелаем удачи команде Бобруйска.

 

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