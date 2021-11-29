ХК «Бобруйск» отправляется к шахтёрам
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В первой стадии Чемпионата "Шахтер-2" ушел в отрыв и занял первое место в турнирной таблице набрав 41 очко. Наша команда ХК "Бобруйск", занявшая второе место в турнирной таблице группы 2, набрала 33 очка. Игры состоятся на льду противника 29 и 30 ноября. Пожелаем удачи команде Бобруйска.
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