ХК «Бобруйск» отправился на выездные матчи в Брестскую область
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В первых двух встречах Бобруйск одержал победу - 5:1 (1:1, 2:0, 2:0), 3:2 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 1:0), передает пресс-служба ХК "Бобруйск".
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