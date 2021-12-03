ХК «Бобруйск» одержал разгромную победу над «Шахтером»

Артём Мясников, главный тренер Бобруйска:

- Много неоправданных удалений, радует то, что строго и дисциплинированно сработали в обороне. Ну и прорвало в реализации...

- Как прокомментируете такую результативность?

- Когда в коллективе присутствует здоровая атмосфера и достойное отношение, когда все бьются друг за друга и дополняют друг друга, тогда к этому коллективу расположена удача!

Павел Васильев о феноменальном матче с Шахтером:

- Замечательные ощущения после встречи с Шахтером, но хотелось бы и первую игру выиграть!

Вторая встреча не то, чтобы была легкой, просто работали как одно целое, бились друг за друга и это привело к такой победе.

По раскатке казалось, что все может сложиться не очень хорошо для нас, но ребята собрались и довели игру до победы!

Знали, что нужно отдать долг после поражения и понимали, что нам есть что доказывать.

Вышли и сделали то, что должны были!

по материалам bobruisk.hockey.by