ХК «Бобруйск» одержал разгромную победу над «Шахтером»

Артём Мясников, главный тренер Бобруйска:
- Много неоправданных удалений, радует то, что строго и дисциплинированно сработали в обороне. Ну и прорвало в реализации...
- Как прокомментируете такую результативность?
- Когда в коллективе присутствует здоровая атмосфера и достойное отношение, когда все бьются друг за друга и дополняют друг друга, тогда к этому коллективу расположена удача!
- Замечательные ощущения после встречи с Шахтером, но хотелось бы и первую игру выиграть!
Вторая встреча не то, чтобы была легкой, просто работали как одно целое, бились друг за друга и это привело к такой победе.
По раскатке казалось, что все может сложиться не очень хорошо для нас, но ребята собрались и довели игру до победы!
Знали, что нужно отдать долг после поражения и понимали, что нам есть что доказывать.
Вышли и сделали то, что должны были!
по материалам bobruisk.hockey.by