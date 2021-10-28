ХК «Бобруйск» на своей площадке потерпел поражение от «Шахтера-2»
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Автор текста: Александр Анташкевич
Фотографии: Александр Анташкевич
Вчера, 27 октября в рамках восемнадцатого тура «Париматч-Высшей лиги» хоккейный клуб «Бобруйск» на своей площадке потерпел поражение от лидера группы - «Шахтера-2» из Солигорска со счетом 2:5. Следующий матч «бобры» проведут на выезде – 2 ноября в Бресте против «Бреста-2».
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