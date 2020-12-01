ХК «Бобруйск-2» провел матчевые встречи с юношеской сборной Беларуси

В минувшие воскресенье и понедельник на льду «Бобруйск-Арены» состоялись матчи 25 и 26 туров «Париматч-Высшая лига» с участием команд «Бобруйск-2» и юношеской (U17) сборной Беларуси.

В первой встрече бобруйчане одержали уверенную победу со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0).

Шайбы забросили: Чабан (2), Сазановец – Домбровский.

На следующий день чуть сильнее были хоккеисты сборной, вырвавшие победу в овертайме – 3:4 ОТ (1:1, 0:2, 2:0, 0:1).

Шайбы забросили: Рыжкович, Чабан (2) – Домбровский, Омелюсик (2), Булгаков.

Подводя итоги этих матчей, главный тренер команды «Бобруйск-2» Артем Мясников отметил:

– По итогам первого матча хотелось бы поблагодарить наших болельщиков – за то, что они верили в нас – и мы порадовали любителей хоккея победой. Во встрече в понедельник один из позитивных моментов – то, что в третьем периоде «бобры» проявили характер и, уступая со счетом 1:3, смогли сравнять счет. Фойе. СК «Бобруйск-Арена» — место проведения матчевых встреч.

Следующие матчи наши земляки также проведут против юношеской (U17) сборной, но уже на выезде – 6 и 7 декабря в Раубичах.

Александр Анташкевич.