Хищения денег с банковских карт-счетов: статистика одного дня

Следственными подразделениями Могилевской области возбуждено 35 уголовных дел по ч. 2 ст. 212 (хищение путем использования компьютерной техники, сопряженной с несанкционированным доступом к компьютерной информации) и одно уголовное дело по ч. 3 ст. 212 (те же действия, совершенные в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Общая сумма похищенных денежных средств составила более 18 тысяч рублей.

В основном злоумышленники завладевали реквизитами банковских карт с помощью фишинговых интернет-страниц, имитирующих площадку объявлений Kufar (23 уголовных дела). Под предлогом покупки различных товаров (автокресла, пальто, мотокультиватора, куртки, мобильного телефона, детской коляски и др.) в ходе общения потерпевшим предлагалось перейти по ссылке на фишинговую страницу, внешне схожую со страницей площадки Kufar, где последние вводили реквизиты своих банковских карт для якобы отправки на их счет оплаты за приобретаемый товар. После чего с банковской карты продавца незамедлительно списывались денежные средства.

В десяти фактах для хищения денежных средств неустановленные лица представлялись сотрудниками банка и выманивали реквизиты платежных карт. Ущерб в крупном размере от подобных действий был причинен 53-летней жительнице Бобруйска и ее престарелой матери. В ходе телефонного разговора якобы с сотрудником банка женщина сообщила реквизиты своей платежной карты, а также карты ее матери. Прежде чем заподозрить обман потерпевшая успела сообщить один код, пришедший ей на мобильный телефон. В результате с карточки ее матери было похищено более 7,5 тысяч рублей.

В настоящее время мошенники активно используют все средства социальной инженерии, втираются в доверие, совершенствуют способы и подходы. Ежедневно количество обманутых людей растет!

В очередной раз напоминаем:

• при использовании торговой площадки Kufar совершайте все действия исключительно на самой платформе объявлений;

• не переходите по ссылкам, которые высылают неизвестные собеседники;

• никому ни под каким предлогом не передавайте реквизиты своих банковских карт;

• если вам звонят с подобными просьбами, представляясь сотрудниками банка, прекратите данный разговор и, при необходимости, перезвоните в клиентскую службу вашего банка (номер указан на банковской карте) для уточнения всех вопросов.

Официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.