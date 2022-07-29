ХI Музыкальный фестиваль «Большая бард-рыбалка» стартовал сегодня в Быховском районе на Чигиринском водохранилище в живописном месте на территории базы отдыха «Чечевичи» Могилевского металлургического завода

Официальное открытие «Большой бард-рыбалки» состоится в 19.00, но на фестивальной поляне уже многолюдно. Здесь развернулся палаточный городок, интерактивные площадки, а также работают многочисленные фудкорты.