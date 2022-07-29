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Культура

ХI Музыкальный фестиваль «Большая бард-рыбалка» стартовал сегодня в Быховском районе на Чигиринском водохранилище

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ХI Музыкальный фестиваль «Большая бард-рыбалка» стартовал сегодня в Быховском районе на Чигиринском водохранилище

ХI Музыкальный фестиваль «Большая бард-рыбалка» стартовал сегодня в Быховском районе на Чигиринском водохранилище в живописном месте на территории базы отдыха «Чечевичи» Могилевского металлургического завода

Официальное открытие «Большой бард-рыбалки» состоится в 19.00, но на фестивальной поляне уже многолюдно. Здесь развернулся палаточный городок, интерактивные площадки, а также работают многочисленные фудкорты.

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