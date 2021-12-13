Харнааз Сандху из Индии стала Мисс Вселенная-2021

МАНИЛА, Филиппины - Мисс Индия Харнааз Сандху превзошла 79 других кандидатов, чтобы стать новой Мисс Вселенная 2021. Теперь она третья обладательница титула Мисс Вселенная из Индии пишет PhilStar Global.

Сандху - государственный администратор, который также выступает за устойчивость и ограничение выбросов углекислого газа.

Когда не работает над значимыми делами, 21-летняя девушка работает моделью и актрисой. Она только что снялась в двух пенджабских фильмах, «Yaara Diyan Poo Baran» и «Bai Ji Kuttange», выпуск которых запланирован на 2022 год. Она закончила «Информационные технологии» и сейчас получает степень магистра.

В пятерке основных вопросов и ответов ей задали вопрос: «Многие люди думают, что изменение климата - это обман. Что бы вы сделали, чтобы убедить их в обратном? "

"Честно говоря, мое сердце разрывается, когда я вижу, как природа переживает множество проблем, и все безответственное поведение. И я полностью чувствую, что пришло время действовать и меньше говорить, потому что каждое действие может убить или спасти природу. Предотвратить и защищать лучше, чем раскаиваться и восстанавливать, и это то, в чем я пытаюсь убедить вас сегодня, ребята », - сказала она.

В последнем вопросе и ответе тройке финалистов задается один и тот же вопрос: «Какой совет вы дали бы молодым женщинам, наблюдающим за тем, как справиться с давлением, с которым они сталкиваются сегодня?»

Сандху ответил: «Что ж, я думаю, что самое большое давление, с которым сегодня сталкивается молодежь, - это верить в себя».

По ее словам, молодежи нужно знать, что они уникальны и любимы, потому что это делает их сильнее.

«Давайте прекратим сравнивать себя с другими и поговорим о более важных вещах, которые происходят во всем мире. Я думаю, что это то, что вам нужно сделать для себя - выйти наружу, потому что вы сами являетесь героем. У вас есть собственная жизнь. собственное. Я верил в себя, и поэтому я стою здесь сегодня ».

По данным издания Insider, ведущий конкурса, комик Стив Харли (Steve Harley) сразу после объявления имени обладательницы короны обратился к ней с просьбой помяукать. Сандху заявила, что умеет подражать животным и продемонстрировала это публике.