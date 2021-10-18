Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге разъяснил, почему вакцина "Спутник V" до сих пор не зарегистрирована в Европе. Об этом он рассказал в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Я как раз этот вопрос обсуждал с министром здравоохранения Михаилом Альбертовичем Мурашко, который приехал на заседание Совета СНГ по вопросам здравоохранения. И до этого мы с ним поддерживали контакты, потому что Российская Федерация является очень важной участницей нашей организации. Насколько я понял, проблема заключается в том, что еще не полностью подготовлен технический файл для регистрации вакцины. Однако в России достаточно высокий потенциал промышленный, интеллектуальный, технический. Как только этот технический файл будет подготовлен, вакцина сможет быть зарегистрирована", - сказал Ханс Клюге.

В беседе директор Европейского регионального бюро сообщил, что он сам вакцинировался той вакциной, которая была назначена ему в Дании. "Потому что я проживаю в Дании. По сути, я бы вакцинировался любой вакциной, которая была бы назначена", - сказал он.

Ханс Клюге заметил, что сейчас уже достаточно вакцин, чтобы вакцинировать всех желающих. "И нужно, чтобы по крайней мере 80-85% населения были вакцинированы, чтобы мы могли чувствовать себя в безопасности", - сказал он.