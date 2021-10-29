Хамон с недопустимыми добавками продавался в Бобруйске

Мясную продукцию с недопустимыми добавками изъяли из продажи в Бобруйске. Об этом сообщили в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

Во время проверки одного из филиалов крупной торговой сети в Бобруйске была обнаружена опасная продукция - хамон испанского производства с недопустимыми добавками.

Было установлено, что продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза по безопасности: при производстве использовались пищевые добавки Е252, Е250. "Применять такие пищевые добавки при производстве сыровяленых колбас и сыровяленых продуктов из мяса недопустимо", - подчеркнули в областной инспекции.

Госстандарт запретил ввозить в Беларусь и продавать в стране этот продукт.