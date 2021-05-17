Гуманитарный груз с китайской вакциной от COVID-19 доставят 18 мая в Беларусь

С аэродрома Мачулищи вылетел военно-транспортный самолет Ил-76МД по маршруту Мачулищи - Пекин - Мачулищи для доставки из Китая гуманитарной помощи - китайской вакцины от коронавируса. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

"Военный экипаж не в первый раз доставляет гуманитарные грузы. В феврале прошлого года Беларусь стала первой страной, которая по указанию Президента Александра Лукашенко направила материальную гуманитарную помощь в Китайскую Народную Республику. Поднебесная также оказывала помощь Беларуси в борьбе с коронавирусом", - рассказали в Минобороны.

Общая протяженность маршрута военного борта составит 13 600 км. За 20 часов полета экипаж пересечет 5 часовых поясов в каждую сторону.

"Белорусских летчиков с 14 т гуманитарного груза ждут на родине уже завтра", - добавили в ведомстве.