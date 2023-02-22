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Фотофакт

Гуманитарную помощь собрали храмы Бобруйской епархии для пострадавших от землетрясения

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Гуманитарную помощь собрали храмы Бобруйской епархии для пострадавших от землетрясения

Гуманитарную помощь собрали храмы Бобруйской епархии совместно с городской организацией общественного объединения «Белорусский союз женщин» и первичной организацией «Православные Бобруйчанки».

Как сообщили в Бобруйской епархии, гуманитарную помощь передали в Первомайскую районную организацию Белорусского общества Красный Крест Бобруйска для доставки в пострадавшие от землетрясения районы Сирии и Турции.

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