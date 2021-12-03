Губернатор Астраханской области: успехи в сельском хозяйстве мы связываем с использованием белорусской техники

Успехи в сельском хозяйстве в Астраханской области России связывают с использованием белорусской техники. Об этом сегодня на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, сообщает БЕЛТА.

Астраханская область ориентирована на развитие аграрного сектора и славится своей плодоовощной продукцией - в этом она лидер среди российских регионов. "Нам удается поддерживать звание "всероссийского огорода", - заявил губернатор. - У нас на селе получила широкое распространение сельскохозяйственная техника, которую вы производите. И, безусловно, мы связываем успехи в сельском хозяйстве именно с поставками и использованием этой техники".

Игорь Бабушкин в этой связи также упомянул о планах открыть в Астрахани торгово-сервисный центр Минского тракторного завода. "Для нас это тоже очень важное обстоятельство, которое может повлечь за собой еще большее расширение взаимоотношений", - добавил он.

Товарооборот Беларуси с Астраханской областью за январь - сентябрь этого года составил $23,1 млн, что почти на 29% больше, чем за аналогичный период 2020-го. Экспорт отечественных товаров сложился на уровне $4,7 млн, и это было в основном древесно-стружечные плиты, бытовая аппаратура, машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки и разгрузки, шерсть, строительные детали из пластмасс. Примечательно, что поставки немелованных бумаги и картона за 9 месяцев этого года возросли в 11,7 раза к уровню аналогичного периода прошлого года.

Из Астраханской области в Беларусь поставлялись в основном сера, рыба, специфические товары, шерсть, томаты, икра, дыни и арбузы, различные овощи. Всего за январь - сентябрь этого года импортировано продукции на $18,4 млн.

В регионе действует дилерская сеть белорусских машиностроительных предприятий, включая МАЗ, МТЗ, "Гомсельмаш", "Бобруйскагромаш", "АМКОДОР". Ведется работа по созданию торгово-сервисного центра МТЗ, который планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году.