Грузовой DAF в Бобруйском районе насмерть сбил мужчину

21 января в 18:45 в Бобруйском районе на 156 км автодороги Минск–Гомель грузовой автомашиной DAF в составе с полуприцепом KOGEL под управлением 43-летнего гражданина Украины был совершен наезд на 53-летнего жителя деревни Ясный Лес, который, по предварительной информации, находился на проезжей части дороги на полосе движения автомобиля и катил велосипед. В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте.

Несмотря на темное время суток на одежде пешехода отсутствовали световозвращающие элементы. При этом его велосипед был оборудован катафотами и световозращателем.