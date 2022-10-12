Грузовик в Могилёве насмерть сбил пенсионерку
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В Могилеве грузовик сбил пенсионерку. Женщина погибла. ДТП произошло 11 октября около 13.05.
Как сообщили в УВД облисполкома, 34-летний могилевчанин, управляя грузовиком Maz, выезжал от продуктового магазина по улице Народного ополчения после разгрузки товара. Мужчина не заметил идущую перед машиной 82-летнюю пенсионерку, сбил ее и переехал.
От полученных травм могилевчанка скончалась на месте происшествия.
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