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Грузовик в Могилёве насмерть сбил пенсионерку

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Грузовик в Могилёве насмерть сбил пенсионерку

В Могилеве грузовик сбил пенсионерку. Женщина погибла. ДТП произошло 11 октября около 13.05.

Как сообщили в УВД облисполкома, 34-летний могилевчанин, управляя грузовиком Maz, выезжал от продуктового магазина по улице Народного ополчения после разгрузки товара. Мужчина не заметил идущую перед машиной 82-летнюю пенсионерку, сбил ее и переехал.

От полученных травм могилевчанка скончалась на месте происшествия.

MogilevNEWS.by

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