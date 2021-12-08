Грузинские святыни побывали в бобруйской епархии. Репортаж с места событий

5 декабря в храме прп. Сергия Радонежского пос. Туголица при большом стечении молящихся проводили святыни из Грузии – икону преподобноисповедника Гавриила Ургебадзе, вещи, принадлежавшие ему, а также чудотворную икону преподобного Серафима Саровского.

За те четыре дня, которые святыни находились здесь, их посетили тысячи человек – прихожан и паломников из Беларуси и России. В первый день по прибытии святынь в храме прп. Сергия Радонежского состоялось вечернее богослужение и ночная Божественная литургия, на которых верующих присутствовало больше, чем на Пасху. В следующие дни храм также был переполнен людьми. Это подтверждает, что святой Гавриил Самтаврийский особо почитается и на Бобруйщине.

Во время пребывания святынь в пос. Туголица члены грузинской делегации общались с прихожанами и паломниками. Приготовили угощение – постные блюда грузинской кухни, устроили импровизированный концерт, провели духовную беседу в память о преподобном старце. Грузинские гости познакомились с собранной коллекцией церковно-исторического музея пос. Туголица.

На Литургии в день отъезда хранители святынь пели богослужебные песнопения на древнегрузинском языке, а после службы – грузинские народные песни. Затем руководитель грузинской делегации более часа общался с прихожанами. Он рассказал о житии преподобноисповедника, вспоминал факты, которые невозможно узнать из книг и фильмов о нём. Также он описывал события, которые до сих пор происходят с людьми, которые знали святого лично.

После трапезы, по благословению Высокопреосвященнейшего Вениамина, митрополита Минского и Заславского, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, гости последовали в Минск. На память о пребывании на приходе иеромонах Феодор (Кашенок) подарил им икону преподобного Сергия Радонежского.

Интересный факт: на протяжении всех этих благословенных дней в храм забегал бездомный кот и аккуратно располагался под аналоем, на котором стоял ларец со святынями. «Всякое дыхание да хвалит Господа»… и всех святых Его.

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