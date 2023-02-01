Групповые аптечки для военнослужащих начали комплектовать в Беларуси

Белорусская аптечка рассчитана на численность от 10 до 30 человек. Она предназначена как для работы парамедиков, так и медиков других специальностей. И уже в ближайшем будущем она будет передана военнослужащим.

Подавляющее большинство комплектующих к ней изготовлено на белорусских предприятиях. Президент поставил перед медиками и военными задачу сделать качественную аптечку белорусского производства. В стране досконально изучили различные варианты индивидуальных медицинских аптечек: натовские, польские, украинские, российские.

Три модуля, и каждый имеет свое предназначение. Самый маленький, который надежно прикреплен, но в случае необходимости легко открепляется от двух других модулей, предназначен для неотложной помощи. Здесь собрано все, что нужно: две ампульницы (в одной промедол, во второй нефопам), жгуты турникетного типа, жгуты резиновые, компрессионные, перевязочный пакет, ножницы, назофарингеальный воздуховод, декомпрессионные иглы, пара окклюзионных повязок и пара гемостатиков. В маленьком рюкзаке также умещаются носилки.

Второй и третий рюкзаки соединены между собой компрессионными лентами. Средний рюкзак имеет четыре съемных отсека, которые можно извлечь и использовать отдельно. Продуманы в них и ручки с двух сторон — для удобства затягивания и расстегивания. Самый увесистый — третий — рюкзак предназначен для работы в той зоне, где есть возможность оказания помощи, где для этого есть время и место. В нем все продумано для того, чтобы можно было закрепить дополнительное оборудование. Внутри физиологический раствор, все, что нужно для постановки внутривенных инфузий: пластыри, катетеры, салфетки спиртовые, системы для введения внутривенных растворов. Кроме того, есть воротник, таблетки, глазные капли, ампульный дексаметазон. Собрана укладка для иммобилизации — 5 формовочных шин, бинты. В одном из отсеков собрано то, что нужно для пополнения индивидуальных аптечек. Это перевязочные пакеты, жгуты, компрессионные бандажи и так далее. Из дополнительного — скотч для фиксации повязок и предметов экипировки, мощный налобный фонарь.

«Наша аптечка для военнослужащих сделана с учетом современных военных конфликтов. Медицинская помощь в связи с развитием военной техники должна быть на более высоком уровне, чтобы иметь возможность до момента эвакуации раненого в лечебные учреждения поддерживать его в нормальном состоянии», — подчеркнул главный врач Республиканского центра организации медицинского реагирования Министерства здравоохранения Дмитрий Альховик.

БЕЛТА