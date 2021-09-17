Группа инвалидности у жителя Жлобина оказалась поддельной

Очередной семейный скандал для 55-летнего жителя г.Жлобина в итоге закончился возбуждением двух уголовных дел.

В связи с семейным скандалом в Жлобинский районный отдел внутренних дел для разбирательства доставлен местный житель. Мужчина, показывая удостоверение инвалида, требовал к себе деликатного обращения. Сотрудник милиции ознакомившись с документом, обратил внимание на «грязь» в написании группы инвалидности.

Удостоверение изъяли и направили для проведения судебной технической экспертизы документов в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области. Судебный эксперт, проведя необходимые исследования, установил, что в удостоверение инвалида Республики Беларусь внесены технические изменения. Первоначально имевшаяся запись «третья», расположенная в графе «группа инвалидности», изменена на «вторая» путем механической подчистки отдельных штрихов первоначальных букв с последующим выполнением записи поверх первоначальной.

Жлобинским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье 186 УК Республики Беларусь «Угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества». Также на основании заключения судебного эксперта возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.380 УК Республики Беларусь «Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков».