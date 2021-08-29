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Погода

Грозы и сильные дожди ожидаются в Беларуси 30 августа

belta.by 119 0

Грозы и сильные дожди ожидаются в Беларуси 30 августа

В Беларуси 30 августа ожидаются грозы и сильные дожди, ночью и утром в отдельных районах туман. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник будет преобладать облачная погода. На большей части территории пройдут дожди, местами грозы и сильные дожди. Ветер прогнозируется северо-восточный умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов выше нуля. Днем будет 17-22, по востоку ожидается от 23 до 28 градусов тепла.

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