Громкие назначения в МИД, министерствах и не только. Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 февраля рассмотрел кадровые вопросы, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Иванец назначен министром образования Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Андрея Иванца министром образования Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

До настоящего времени Андрей Иванец работал главным ученым секретарем Национальной академии наук Беларуси. Читать далее

Игорь Брыло назначен министром сельского хозяйства и продовольствия

Игорь Брыло назначен министром сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. Соответствующее кадровое решение принял сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

До настоящего времени Игорь Брыло работал в этом ведомстве на посту первого заместителя министра. Читать далее

Лукашенко обновил состав руководства МИД и назначил новых послов

Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел кадровые ротации в руководстве Министерства иностранных дел и назначил новых послов в значимых с точки зрения продвижения интересов Беларуси странах. Читать далее