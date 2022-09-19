Гробницу возрастом 3,3 тыс. лет обнаружили в нацпарке Израиля

В национальном парке Пальмахим в Израиле обнаружили погребальную пещеру времен древнеегипетского фараона Рамсеса II. По словам археологов, такие открытия совершаются "один раз в жизни", сообщает "МИР24" со ссылкой на Phys.org.

Пещеру открыли случайно - экскаватор во время земляных работ задел ее крышу. Вызванные на место ученые спустились вниз и обнаружили, что подземное помещение заполнено десятками керамических и бронзовых артефактов. Среди десятков глиняных сосудов различных форм и размеров встречались чаши, кухонные горшки, потиры и лампы. Керамические сосуды были доставлены из Кипра, Ливана, северной Сирии, Яффы. Такая обширная география указывает на оживленную торговую деятельность вдоль побережья Эгейского моря.

Также ученые заметили бронзовые наконечники для стрел или копий. Предметы были погребальными подношениями. Осмотр показал, что они оставались нетронутыми с тех пор, как их поместили в гробницу примерно 3,3 тыс. лет назад. Также в пещере заметили относительно неповрежденный скелет.

Археологи отметили, что исследование этого места поможет лучше понять погребальные традиции позднего бронзового века. Известно, что во времена Рамсеса II Ханаан (территория нынешнего Израиля и некоторых палестинских земель) находился под властью Египта.

В настоящее время пещеру опечатали, поскольку вскоре после открытия оттуда украли несколько артефактов. Археологи разрабатывают план раскопок.