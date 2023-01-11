Грипп подкрался незаметно?

В нынешнем году в Бобруйск раньше обычного пришел свиной грипп, однако особенностью этого сезона является одновременная циркуляция коронавируса, который никуда не делся, равно как и другие сезонные вирусы – респираторно-­синцитиальный, мета­пневмовирус, бокавирус, аденовирус, парагрипп.

Грипп – разновидность острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), отличающаяся особо тяжелым течением болезни, наличием тяжелых осложнений, которая может закончиться смертельным исходом. В большей степени это относится к определенным группам людей:

– дети (особенно раннего возраста);

– пожилые люди (старше 60 лет);

– больные хроническими тяжелыми заболеваниями сердца (пороки сердца, ишемическая болезнь сердца, тяжелая артериальная гипертензия) и легких (бронхиальная астма, хронический бронхит, эмфизема легких).

ВАЖНО! грипп во время беременности может нанести серьезный вред матери и будущему ребенку, т.к. у плода повышается риск врожденных пороков и задержки в развитии из-за вируса, а еще заболевание может вызвать преждевременные роды.

В глобальном масштабе преобладает вирус гриппа А(H3N2), но в Республике Беларусь и России доминирует вирус гриппа А(H1N1). Ежегодно перед сезонной заболеваемостью гриппом проводится кампания вакцинации. 2022 год не стал исключением: прививки получили 41,3% бобруйчан вакцинами, в состав которых входят вирус гриппа A(H1N1), вирус гриппа A(H3N2) и вирус гриппа B – «Гриппол плюс». Заболевшие могут быть заразными до 7 дней после начала заболевания. Дети, особенно младшего возраста, могут оставаться заразными более длительный период времени.

Чтобы снизить риск заражения гриппом и другими вирусными инфекциями:

– прикрывайте рот и нос носовым платком (салфеткой), когда чихаете или кашляете;

– после использования выбрасывайте платок (салфетку) в мусорную корзину;

– часто мойте руки водой с мылом, особенно после того, как прикрывали рот и нос при чихании или кашле;

– спиртосодержащие средства для очистки рук также эффективны;

– старайтесь не прикасаться руками к глазам, носу и рту – именно этим путем распространяются микробы;

– очищайте твердые поверхности, такие как ручки двери, с помощью бытовых дезинфицирующих средств;

– старайтесь избегать тесных контактов с заболевшими;

– своевременно проходите вакцинацию – ежегодно делайте прививку от гриппа.

Елизавета Чигряй, врач-эпидемиолог БЗЦГиЭ.