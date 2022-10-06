Грибы пошли. И все пошли в лес. Как не заблудиться

МЧС напоминает: если вы планируете отправиться в лес, следует заранее подготовиться к походу. Одежда должна быть яркой, заметной. Перед выходом в лес внимательно изучите карту местности, если вы плохо ориентируетесь, лучше не рисковать и попросить вас сопровождать того, кто хорошо знает местные лесные массивы. Не забудьте взять с собой компас и минимальную аптечку. Собираясь в лес, обращайте внимание на погодные условия - в пасмурную погоду поход лучше отложить.

"Если поход за грибами и ягодами дело решенное, соблюдайте следующие рекомендации: изучите основные правила ориентирования в лесу, сообщите родным и близким о том, где вы будете заходить в лес, и о предполагаемом маршруте, времени возвращения. Одевайте удобную непромокаемую одежду и обувь, обязательно возьмите с собой телефон, воду, лекарства, нож, спички, минимальный запас еды", - отметили в МЧС.

Проверить ваши знания о том, знаете ли вы что делать, если потеряетесь в лесу, можно в мобильном приложении "МЧС Беларуси: помощь рядом".