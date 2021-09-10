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Профилактика

Грибникам на заметку! Советы МЧС

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Грибникам на заметку! Советы МЧС

Впереди теплые сентябрьские выходные. Многие отправятся в лес за грибами, кто-то просто на прогулку. Так или иначе нужно помнить о важных правилах безопасности, чтобы такая прогулку не принесла неприятностей.

Собираясь в лес, соблюдайте следующие правила:

  • по возможности, не отправляйтесь туда в одиночку;
  • надевайте удобную, непромокаемую одежду и обувь;
  • обязательно возьмите с собой мобильный телефон с заряженной батареей!
  • также необходимо взять с собой  воду, по необходимости лекарства, нож, спички, газету;
  • сообщите родственникам или знакомым о предполагаемом маршруте и времени возвращения, своевременно информируйте их, если планы изменились;
  • если с Вами в лес идет ребенок, постоянно контролируйте его местонахождение, он должен быть в зоне Вашего видения, а также не забудьте и ему дать мобильный телефон с заряженной батареей!
  • если вы все же заблудились, (у вас нет с собой мобильного телефона, компаса, а свое местонахождение не можете определить даже приблизительно), то в первую очередь необходимо успокоиться. Главное для вас – выйти к людям, поэтому важными ориентирами будут линии электропередачи, просеки и тропинки. Обнаружив любой из этих объектов, идите вдоль него. Если тропинка хорошо утоптана, но кусты смыкаются над ней на высоте пояса – это звериная «дорога», которая к жилью не приведет. Если на пути повстречался ручей или река, следуйте вниз по течению.

Помните и про пожарную безопасность в лесу. Сухая листва – благодатная почва для разгула огня. Достаточно просто обронить не затушенную спичку, окурок и загорится все кругом, а если еще и ветреная погода, то жди беды.

Не выбрасывайте горящие окурки, спички, не оставляйте на земле стеклянные бутылки. Помните, что разжигать костры запрещено под кронами деревьев и на торфяниках. Если заметили лесной пожар и справиться своими силами нет возможности – как можно быстрее покиньте опасное место. Звоните по телефонам 101 или 112.

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