Греемся безопасно

В сводках спасателей второе место занимают пожары, причинами которых становится нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления или теплогенерирующих агрегатов и устройств.

Хороший хозяин подготовит печь заранее: прочистит дымоходы, вычистит сажу, замажет трещины раствором, а также побелит печь. Кстати беление печей нужно не только для эстетики, но для того, чтобы при малейшем выходе дыма место трещины сразу становится заметным. Перед топочной дверцей должен быть прибит к полу металлический предтопочный лист размером не менее 50х70 см.

Нельзя топить печи с открытыми дверцами, применять для розжига печей горючие жидкости, а также использовать дрова, длина которых превышает размеры топки.

Чтобы избежать пожара не стоит перекаливать печь, топку прекращать не менее чем за 2 часа до отхода проживающих ко сну, а дрова и уголь удалять подальше в специальное место.

Запрещается также сушить и складировать непосредственно на печах и на расстоянии менее 1, 25 м. от топочных отверстий топливо, одежду и другие горючие вещества и материалы. Нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи. И не допускайте того, чтобы дети самостоятельно топили печь.

Не спешите закрывать заслонку, когда в печи еще что-то тлеет. Помните, что от угарного газа можно получить смертельное отравление и не проснуться. Также во сне человек не чувствует запахов, но разбудит и спасет от пожара автономный пожарный извещатель, который рекомендуется установить в каждой жилой комнате.

Некоторые граждане для дополнительного обогрева помещения используют электрообогреватели, на которых запрещается сушить и складировать вещи, одежду. Помните, уходя из дома необходимо отключать все электроприборы, кроме холодильника, закрыть окна, перекрыть газ.

Помните, чтобы было куда вернуться, обезопасьте себя и свое жилье!

Евгений Товстик, инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского горрайотдела по ЧС.