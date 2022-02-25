Гражданский долг – дело чести. Четвертый день досрочного голосования в Бобруйске

25 февраля – четвертый день досрочного голосования на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь.

Количество граждан, желающих проголосовать досрочно, к четвертому дню не уменьшается. Корреспонденты «БЖ» побывали на 81 участке для голосования на базе детского подросткового клуба "Зарница".

Не взирая на то, что участок для досрочного голосования открывается ровно в 10:00, с 09:00 утра около «Зарницы» уже выстроилась очередь из желающих как можно скорее выразить свою гражданскую позицию.

На протяжении всего дня люди приходят голосовать активно, многие идут семьями.

Корреспонденты «БЖ» поинтересовались у бобруйчанки Александры КОЗЛОВОЙ, почему ей было важно принять участие в голосовании досрочно:

- Я ознакомилась с изменениями, которые предлагается внести в Основной Закон нашей страны. Согласна с каждым пунктом. Нам действительно необходимы положительные перемены, которые приведут к улучшению уровня жизни нашего и наших детей. Именно эти изменения – шаг к развитию не только государства, но и его граждан. Шаг к повышению уровня жизни, улучшению социальной поддержки. Мне было важно проголосовать досрочно, потому что я работаю 27 февраля, но знаю, что голос каждого важен и считаю, что гражданский долг – дело чести. Я считаю, что выполнила свой долг, приняв участие в голосовании.

Валентина ПИРОЖНИК:

- Я, как и все граждане нашей страны, ждали этих изменений. Они нужны для будущего поколения белорусов. Я проголосовала именно за будущее. В воскресение я работаю, поэтому воспользовалась возможностью проголосовать досрочно.

Свой комментарий о ходе голосования корреспондентам «БЖ» дала председатель комиссии участка для голосования №81, Светлана ПРЫЕМКО:

- Всего на участке зарегистрировано 2132 человека. За три дня досрочно проголосовало 24% граждан. Участие в голосовании активное с первого дня открытия участка. Мы предприняли все антиковидные меры, для удобства голосующих. Одноразовые маски, обработка рук дезинфицирующими средствами, одноразовые ручки. В настоящее время работает комиссия в количестве трех человек. Все требования по проведению досрочного голосования соблюдены. Настроение у людей хорошее. Отношение к членам комиссии доброжелательное. Неоднократно граждане делились своими мыслями о ходе голосования, все они были положительными — это радует. Сегодня уже проголосовал 21 человек.