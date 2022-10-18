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Гражданин Молдовы пытался ввезти в Беларусь более 25 кг мефедрона

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Гражданин Молдовы пытался ввезти в Беларусь более 25 кг мефедрона

Гражданин Молдовы пытался ввезти в Беларусь более 25 кг мефедрона, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестскую таможню.

Случай произошел в пункте пропуска "Брест". За рулем легкового автомобиля, который ехал из Польши, был 40-летний гражданин Молдовы. Во время таможенного контроля машину отправили в инспекционно-досмотровый комплекс. Транспортное средство просканировали и досмотрели с участием кинологической службы. В итоге в топливном баке легковушки таможенники обнаружили 50 полимерных пакетов с подозрительным веществом. По заключению эксперта Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области, иностранец перевозил мефедрон.Брестской таможней возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.328-1 (незаконное перемещение через границу психотропов) УК. Проводятся следственные мероприятия.

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