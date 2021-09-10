Граждане России 19 сентября смогут проголосовать на выборах в Госдуму на двух участках в Могилевской области

Граждане России, постоянно проживающие или временно находящиеся на территории Могилевской области, смогут проголосовать на выборах в Госдуму на двух участках. Об этом сообщили в Могилевском горисполкоме.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22 февраля 2014 г. № 20-Ф3 «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 17 июня 2021 года № 367 «О назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва» голосование по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва на территории Могилевской области будет проводиться на избирательных участках:

№8047 в г. Могилеве в здании лицея Белорусско-Российского университета, (ул. Ленинская, д. 61) 19 сентября 2021 года с 8.00 до 20.00;

№8049 в г. Бобруйске в здании Могилевского областного театра драмы и комедии им. В.И.Дудина-Марцинкевича, (ул. Социалистическая, д. 105) 19 сентября 2021 года с 8.00 до 20.00.

Правом на участие в выборах обладают все граждане Российской Федерации, достигшие на 19 сентября 2021 года возраста 18 лет.

Для участия в голосовании избирателю необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации.