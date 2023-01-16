«Граждане отнеслись с высокой ответственностью». Представитель Генштаба о сверке данных военнообязанных

К сверке учетных данных военнообязанных граждане отнеслись с пониманием и высокой ответственностью. Об этом заявил в эфире телеканала СТВ представитель главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси Михаил Фофанов.

"В Беларуси завершились мероприятия по сверке учетных данных военнообязанных, которые проводились с середины октября по декабрь 2022 года. Эта задача местными исполнительными и распорядительными органами, организациями и военными комиссариатами выполнена. По результатам проведенной работы сверку учетных данных прошли более 95% военнообязанных. Хочу отметить, что на каждом этапе мы были честны и открыты. Мы также в очередной раз убедились, что наши люди с пониманием и высокой ответственностью относятся к мероприятиям по укреплению обороноспособности нашего государства", - сказал Михаил Фофанов.

По его словам, есть небольшой процент граждан, которые по объективным причинам (командировки, болезнь, находились за пределами Республики Беларусь) не прошли сверку. "Дальнейшая работа по сверке их учетных данных будет проводиться в ходе плановой работы военных комиссариатов. Таким образом, никаких санкций к тем, кто не прошел сверку, в том числе и ограничение выезда за пределы Республики Беларусь, не предусмотрено. Пусть не боятся, приходят и все в плановом порядке, когда им будет удобно, пройдут", - подчеркнул представитель главного организационно-мобилизационного управления.

"Местными исполнительными и распорядительными органами, организациями и военными комиссариатами проведена масштабная работа по сверке учетных данных в короткие сроки. Но хочу отметить, что мероприятия по сверке учетных данных не разовые, а проводятся в Республике Беларусь военными комиссариатами постоянно на плановой основе", - дополнил Михаил Фофанов.