Граждане Беларуси получат приглашения проголосовать на референдуме по Конституции

Граждане Беларуси получат по почте приглашение проголосовать на референдуме по Конституции.

Как сообщает ЦИК, основной день голосования пройдет 27 февраля, досрочное начнется 22 февраля. Уже отпечатано более 7,2 млн бюллетеней, это немного больше, чем граждан, которые примут участие в голосовании. В бюллетене будет всего один вопрос (поддерживаете ли вы изменения в Конституцию РБ) и два варианта ответа — «да» и «нет».

За 10 дней до референдума в почтовые ящики граждан опустят приглашения прийти проголосовать.

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