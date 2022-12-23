Гранат – вкусный популярный экзот

Его любят взрослые и дети, но съедобны только зернышки. Что делать с кожурой, мало кто знает. Почти всегда ее выбрасывают. И напрасно: гранатовые корки насыщены ценными компонентами, по ряду полезных свойств превосходят мякоть. Однако у корок граната полезные свойства и противопоказания дополняют друг друга. И об этом тоже нужно знать.

Состав гранатовой кожуры

Корки граната содержат большинство полезных компонентов, присутствующих в мякоти и зернах экзота:

Натуральные антиоксиданты. Представлены витаминами А, С, Е. Они активируют жировой обмен, полезны для крови, сердца, кожи, десен. Выводят свободные радикалы, притормаживая старение организма. Ускоряют заживление порезов и ран. У корок их вдвое больше, чем у зерен.

Урсоловая кислота. Главный жиросжигатель в организме. Тормозит онкологию, атеросклероз. Помогает работе сердца, контролирует сахар и холестерин в крови, укрепляет волосы, уничтожает перхоть. Это непременный элемент спортивного питания, поскольку держит тело в тонусе и помогает нарастить мышцы.

Дубильные вещества. Им кожура (и другие компоненты граната) обязана вяжущим вкусом. Танины с катехинами составляют треть состава. Ценятся как противовоспалительные и останавливающие кровь, нормализуют работу желудочно-кишечного тракта, выводят токсины, тормозят размножение опасной микрофлоры. Это главный компонент, останавливающий диарею. Однако при избыточном потреблении эффект противоположный, то есть запор.

Антоцианы. Это красящие соединения, благодаря которым гранат обретает фирменный цвет.

Оболочка граната содержит алкалоиды. Их намного меньше, чем у измельченной коры дерева – всего 5%, но вред может оказаться фатальным. Вот почему важно соблюдать дозировку средств из кожуры граната. От использования коры вообще отказались: слишком ядовита.

Минералы, витамины

Гранатовая кожура обладает целебными возможностями благодаря набору минералов:

алюминий;

железо;

йод;

калий;

кальций;

фосфор;

цинк.

В кожуре граната избыток витаминов А, Е, С, К. Представлен витаминный комплекс В: В3 (никотиновая кислота), В4 (холин), В9 (фолиевая кислота). Насыщенность железом предотвращает анемичность, улучшает качество крови.

Биологическая и питательная ценность

Пищевая ценность кожуры граната (г/на 100 г свежего продукта):

белков – 0,7;

жиров – 0,6;

углеводов – 14.

В составе кожуры граната обнаружены глюкоза, фруктоза, клетчатка (пищевые волокна), органические и жирные кислоты, бета-каротин.

Гранатовые корки. Полезные свойства

Чем полезна корка граната, досконально изучили на родине экзота – в Грузии.

Это антисептик, бактерицид, заживляющий, противоглистный препарат. Витаминно-минеральный комплекс корок граната укрепляет иммунитет, сердце, сосуды, препятствует проникновению вирусов в организм. Борется с атеросклерозом, ослабляет боль разной природы, выводит токсины из печени, разжижает кровь, тормозит онкологию.

Корки граната для ЖКТ

Главная миссия кожуры граната – оздоровление желудочно-кишечного тракта.

Препарат, созданный грузинскими учеными на основе экстракта из них, доказал эффективность при лечении взрослых и детей. Речь об энтерите, колитах (включая хроническую форму), поражениях внутренней оболочки кишечника, дизентерии.

Если медицинские препараты противопоказаны, подойдут народные средства. Отвары гранатовых корок – доказавшее эффективность средство при сбоях в работе кишечника, в первую очередь диарее, а также при дисбактериозе.

Корки граната для десен

Кожура граната хорошо лечит следующие недуги:

кровоточивость десен;

гингивит;

стоматит

ринит;

фарингит.

Применяется отвар для полоскания из кожуры экзота. Независимо от характера болезни, ротовая полость оздоравливается целиком.

Корки граната при ожогах

Изобилие аскорбиновой кислоты наделило гранат ранозаживляющим действием.

Регенерация запускается на уровне клеток, поэтому на зажившей коже нет даже маленьких шрамов. Раны, порезы, ссадины или ожоги лечат порошком либо спиртовой настойкой кожуры фрукта.

Другие применения корок граната

Для корок экзота нашлось еще несколько сфер. Отвары, чаи помогают в таких ситуациях:

ослабленный иммунитет, склонность к простудным заболеваниям;

межсезонье, чтобы нейтрализовать авитаминоз или анемичность;

реабилитация после хирургической операции, тяжелого заболевания;

кровохаркание, обильные месячные;

ослабление зрения или памяти;

нервозность, вспыльчивость.

Отвары, чаи, другие продукты на основе гранатовых корок сохраняют минерально-витаминный баланс организма в проблемных ситуациях.

Народные лекари утверждают, что кожурой граната вылечиваются ЛОР-заболевания, печень, язва. Официальная наука ставит это под сомнение, поскольку в рецептах компоненты экзота дополняются другими ингредиентами. Однако роль гранатовых составляющих, как эффективного вспомогательного средства, доказана.

Как заготавливать гранатовые корки

Сушеная гранатовая кожура либо продукты из нее продаются в аптеках или интернет-магазинах. Но если хочется иметь их всегда под рукой и быть уверенным в качестве, для лечения лучше заготовить кожуру самостоятельно. Особенно в сезон фрукта.

Заготовка корок экзота включает несколько этапов:

Выбор. Подойдут только сочные плоды, твердоватые с цельной кожурой яркого цвета. Она не должна быть очень сухой, пятнистой или бледной.

Подготовка плодов. Гранаты моют и вытирают досуха. Кожуру осторожно срезают ножом, убирая белую мягкую прослойку: она дает горечь. Если это приветствуется, данный компонент можно оставить.

Корочки экзота измельчают ножом или вручную.

Сырье раскладывают на салфетке, бумаге (не газете, без рисунков) или доске, прикрывают марлей. Располагают на воздухе, но чтобы не попадали солнечные лучи. То есть, в тени. Регулярно перемешивают, чтобы все просушилось равномерно. Обычно для полного высушивания хватает недели.

Если корки нужно высушить срочно, используют духовку или электросушилку. Выставляют 45-50°.

При любом способе сушки кондиции гранатовых корок проверяют одинаково. Если легко, с похрустыванием разламываются, – готовы.

Можно измельчить все сырье сразу или часть, нужную в данный момент. Лучший результат даст кофемолка, но подойдет и ступка.

Для хранения гранатовой кожуры выделяют плотно закрываемые емкости (стекло, бумага), которые держат в сухом затененном прохладном месте (13-23°С).

При соблюдении перечисленных условий сушеные корки граната сохраняют кондиции до трех лет.

Чай с корками граната

Чай с корками от граната заваривается как обычный. Подходят сухие или свежие, главное, чтобы кусочки корочек были не слишком крупными.

Чай получается душистый, но терпковатый. Поэтому можно разбавить гранатовые корки лимонной кожурой, мятой, мелиссой, другими травами по собственному вкусу. Поле для экспериментирования широкое. Сладкоежкам понравится вариант меда к гранатовому чаю.

У тех, кто постоянно пьет гранатовый чай, красивые волосы, ногти, кожа. Человек замечает, что стал крепче, бодрее, лучше чувствует себя.

Такой чай полезно заварить и пить при стрессе, душевном потрясении. Он помогает одолеть депрессию, бессонницу, тревожность, раздражительность, вспышки агрессии. Особенно помогает его прием на ночь.

Отвар при поносах и расстройствах ЖКТ

Гранат от поноса помогает в любом возрасте. Проверенный рецепт – отвар из сухих измельченных корок граната от диареи.

Для детей до 12 лет. Столовую ложку гранатовых корок заливают 190-210 мл кипятка, накрывают крышкой. Через 35-45 минут средство готово.

При расстройствах ЖКТ у детей дозировка следующая:

грудничкам достаточно трех приемов по чайной ложке;

детям постарше, до дошкольников включительно, дают чайную ложку 4-5 раз в сутки;

в возрасте 7-11 лет нужна столовая ложка трижды в день.

В тяжелых случаях отвар из гранатовых корок от поноса детям потребуется принимать два-три дня. Первую порцию нужно выпивать утром натощак, финальную на ночь.

Для детей старше 12 лет и взрослых. Понадобятся корки граната, вода, термос. Берут столовую ложку корок на 0,5 л воды. Смесь кипятят 10-11 минут на малом огне. Отвар настаивается в термосе около двух часов. Норма приема у взрослых и подростков при диарее – трижды в день до еды по 60-120 мл.

Алкоголь в эти дни запрещен. Средство прекращает понос, попутно избавляя организм от токсинов. Подавляется только вредная микрофлора кишечника, что нормализует работу ЖКТ.

Для воспалений во рту

Заболевания ротовой полости лечат гранатовым отваром. Понадобится 20-25 г корок граната на 210-270 мл воды. Смесь кипятят пять-шесть минут, настаивают в термосе минимум час, процеживают. Полоскания ежедневны, по пять-шесть раз. Для излечения обычно хватает пяти-восьми дней.

Другие виды воспалений

Если воспалительным процессом охвачены ЖКТ, мочеполовая, репродуктивная система, почки, в лечении применяют лекарство по такому рецепту.

Кожуру плода средних габаритов измельчают, заливают кипятком, отправляют на паровую баню (на 55-60 минут). Жидкость осторожно сливают. Пьют до еды по 50-60 мл дважды в сутки до результата.

Корки граната от паразитов

Паразитов, остриц, глистов выводят настоем из кожуры граната.

Понадобится 50 г порошка из сухих или свежих корок. Его заливают 380-420 мл воды (примерно два стакана) комнатной температуры, прикрывают крышкой. Через 6-7 часов кипятят, пока количество жидкости не уменьшится наполовину. Остывшую жидкость фильтруют.

Начинают прием настоя гранатовых корок с утра, натощак. Его нужно выпить за час, разделив на 5-6 приемов. Через 30-40 минут принимают слабительное средство.

При ожогах

Эффективное средство лечения ожогов – измельченная до порошка гранатовая кожура и разбавленный гранатовый сок (5 частей воды на 1 часть сока). Жидкостью промывают ожог или ссадину, щедро присыпают порошком, накладывают марлевую повязку. Марля и порошок создадут корку-щит, под которой ожог заживет безопаснее и быстрее.

Подойдет и спиртовая настойка из гранатовых шкурок.

Косметология

Гранатовые корочки используют, чтобы быть красивыми и ухоженными. Популярные варианты из косметологии:

Крем для лица. Обычное средство кремообразной текстуры по уходу за кожей или косметическое масло обогащается порошком из корок граната (45-55 г). Аппликации с гранатовым порошком разглаживают морщинки.

Отвар-ополаскиватель для волос. 150 г корок граната заливают 450 мл воды, на слабом огне доводят до кипения (но не кипятят). Настаивают сутки. Применяют после мытья головы на влажные волосы. Средство укрепляет волосы, ускоряет их рост, но делает темнее.

Настойка против перхоти. В раствор (как для отвара-ополаскивателя) добавляют 75 мл водки или разбавленного до водочной концентрации спирта. Настойку из корок граната и водки наносят на кожу головы или волосы максимум на 14-16 минут.

Гранатово-спиртовой состав противопоказан при чувствительной коже головы, пересушенных, ломких, посеченных волосах.

Для создания домашнего гранатового ассортимента в магазинные кремы или маски для лица можно добавлять витаминно-минеральные комплексы, масла, другие компоненты, используемые повседневно. Как пример, гранатовый порошок, прожаренный на оливковом масле. Средство хорошо помогает от высыпаний и прыщеватости.

Корки граната противопоказания и вред

Как любой продукт, тем более экзот, гранат, его кожура, другие компоненты имеют противопоказания.

Кому запрещен экзот

Шкурки граната запрещено использовать в следующих случаях:

индивидуальная непереносимость, аллергия на гранат;

предрасположенность к запорам, травмы прямой кишки, геморрой;

заболевания почек;

гепатит;

повышенный риск кровотечений.

Кожура граната несовместима с антигистаминными средствами, их параллельный прием опасен.

Что учитывать при использовании сырья

В кожуре граната сосредоточены токсичные элементы, провоцирующие отравление. Чтобы избежать этого, при применении гранатовых корок или продуктов из них соблюдают рецептуру и частоту приема. Маленьким детям при поносе дают чайную ложечку гранатового отвара (максимум пять раз за день), школьникам до 12 лет – столовую.

Во время беременности и при грудном вскармливании кожура граната как лечебное или профилактическое средство применяется только после консультаций с врачом.

Если это невозможно, отказ однозначен. Иначе проблемы возникнут не только у мамы, но и у ребенка.

Признаки отравления кожурой

Опасный компонент корок граната – органические щелочи (алкалоиды). Их чрезмерное количество вызывает тошноту, рвоту, общее недомогание, головную боль, головокружение, судороги, потемнение в глазах.

При появлении любого из этих симптомов прием гранатовых препаратов прекращают. В тяжелых случаях немедленно обращаются к врачу.

Заключение

Корки граната задействуют для красоты и более приземленных, практичных целей по сохранению здоровья. Их не стоит выбрасывать, ведь процесс заготовки несложен.

При соблюдении дозировки и меры пагубные побочные эффекты исключены, а позитивные изменения не заставят себя ждать.

По материалам stiralkovich.ru.