Гран-при детского конкурса “Славянского базара” завоевал Комнен Вукович из Черногории

Церемония награждения и гала-концерт международного детского музыкального конкурса "Витебск-2021" состоялись 18 июля на "Славянском базаре", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гран-при завоевал представитель Черногории Комнен Вукович. Обладателем I премии конкурса стал белорус Константин Мазуркевич. Второй премии удостоены Ксения Канн из России и Элизабет Захариева из Болгарии. Лауреатами III премии стали Даниела (Украина) и Шохруххон Халимхонов (Узбекистан). Традиционно итоги голосования в детском конкурсе не оглашаются. Кроме того, белорусские и российские конкурсанты отмечены дипломами Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

Обладатель Гран-при Комнен Вукович признался, что был приятно удивлен такому результату. "Это неожиданно для меня, сразу не знал, что думать. Но я горжусь собой", - сказал парень.

Белорусский участник Константин Мазуркевич отметил, что у него положительные эмоции от всего фестиваля. "Было небольшое волнение и много радости. Рад своей награде, ведь это масштабный конкурс, где участвовало много стран", - поделился лауреат I премии.

В нынешнем году на детском конкурсе выступили представители 16 стран. Это Карлен Маргарян (Армения), Константин Мазуркевич (Беларусь), Элизабет Захариева (Болгария), Анастасия (Грузия), Мария Лаура (Италия), Амина Асгатова (Казахстан), Юля Телеукэ (Молдова), Ксения Канн (Россия), Минка Лаврич (Словения), Ялкы Сака (Турция), Шохруххон Халимхонов (Узбекистан), Даниела (Украина), Лара (Хорватия), Комнен Вукович (Черногория), Адела Крживанкова (Чехия) и L'era (Эстония). Конкурс проходил 17-18 июля. В первый день ребята исполнили песню на родном языке, во втором выступили с композицией на выбор.

В состав жюри детского конкурса фестиваля вошли именитые гости из разных стран. В этом списке заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева, певица Эмилия Валенти (Болгария), композитор Виталий Осошник (Россия), оперный певец Нико Горгиевски (Северная Македония), певец Мансур Ташматов (Узбекстан) и народная артистка Украины Оксана Пекун. Председатель жюри - Филип Жмахер (Сербия).

XXX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" проходил с 15 по 18 июля. Дополнительные мероприятия состоятся 19 июля. Вчера состоялось закрытие фестиваля, а также прошли церемонии награждения музыкальных конкурсов.

Фото Александра Хитрова.