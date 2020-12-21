Грамоту Национального собрания Республики Беларусь вручили бывшему директору ОАО “Красный пищевик”

Пандемия внесла ощутимые поправки в новогодние праздники и мероприятия, но жизнь, несмотря ни на что, продолжается. Вот и на «Красном пищевике» в канун Нового года и в честь 150-летия фабрики не забывают о самых достойных людях, которые многие годы отдали для ее развития и процветания.

Одним из таких уважаемых и любимых без исключения всеми работниками фабрики людей стал ветеран труда Николай Числов. Он пришел на предприятие в 80-х на должность главного механика, затем работал главным инженером, с 1998-го — заместителем директора, а в 2003 стал директором предприятия и трудился на этой должности более 10 лет. Именно при Николае Филипповиче была введена в действие могульная линия по производству кондитерских изделий и освоено производство популярного у потребителей жевательного мармелада, до этого представленного на рынке только иностранными производителями.

Поблагодарили Николая Филипповича за добросовестный труд и огромный вклад в развитие предприятия директор ОАО «Красный пищевик, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Сергей Анюховский и депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Гацко.

Николаю Филипповичу вручили Почетную грамоту Национального собрания Республики Беларусь, медаль, именные часы с гравировкой, календарь, в котором на одной из первых страниц запечатлен и сам Николай Числов, и, конечно же, сладкую продукцию. Не забыли и о юбилее, который 28 декабря отметит Николай Филиппович. И, хотя поздравлять заранее не принято, без пяти минут юбиляр все равно услышал несколько теплых и приятных поздравительных слов в свой адрес.

Растроганный Николай Филиппович выступил перед присутствующими со словами благодарности: