График работы учреждений здравоохранения в праздничные выходные и переносы января-2021

Впереди нас ждут длинные выходные дни, а следом 6-дневная рабочая неделя. Напоминаем о графике работы учреждений здравоохранения (утвержден приказом министра здравоохранения Дмитрия Пиневича №1316 от 09.12.2020 г.).

7 января (четверг): организации здравоохранения будут работать по графику праздничного дня.

8 января (пятница): амбулаторно-поликлинические учреждения будут принимать пациентов по графику субботнего дня, а стационары - рабочего.

9 января (суббота): поликлиники и больницы будут работать по графику субботнего дня.

10 января (воскресенье): в организациях здравоохранения будет действовать график выходного дня.

16 января (рабочая суббота – за 08.01.2021 г.): в поликлиниках – рабочий день, в стационарах – субботний график работы.