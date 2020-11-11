График работы общественной приемной в Бобруйском горисполкоме

ГРАФИК

работы общественной приемной по сбору поступающих от населения общественно-значимых инициатив

по вопросам конституционной реформы и иным актуальным проблемам страны и регионов

каб. 210, Бобруйского горисполкома, г.Бобруйск, пл.Ленина, д.1

Время работы: с 17.00 до 19.00.

Дата приема Наименование дискуссионного блока Ф.И.О., должность 10 ноября Вопросы конституционного реформирования и партийного строительства ГОРБАЧЕВА Татьяна Михайловна, начальник отдела идеологической работы и по делам молодёжи горисполкома 11 ноября Вопросы экономики ТАРАБУЕВА Олеся Федоровна, заместитель начальника управления экономики – начальник отдела ­внешнеэкономических связей, предпринимательства и инвестиционной деятельности горисполкома 12 ноября Вопросы социальной сферы КАЗАКОВА Наталья Адамовна, начальник управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома 13 ноября Вопросы повышения роли местного управления и самоуправления с проекцией на развитие города РУСИНОВИЧ Наталья Васильевна, заместитель председателя Бобруйского Совета депутатов двадцать восьмого созыва, депутат Белшиновского округа №33 16 ноября Вопросы экономики ДОМОРОД Ирина Анатольевна, начальник отдела социально-экономического развития и прогнозирования управления экономики горисполкома 17 ноября Вопросы конституционного реформирования и партийного строительства НЕСТЕРОВИЧ Игорь Геннадьевич, главный специалист юридического отдела горисполкома 18 ноября Вопросы молодежной политики ЧИЧЕРИНА Марта Александровна, заведующий сектором идеологической работы и по делам молодежи администрации Первомайского района г.Бобруйска 19 ноября Вопросы социальной сферы КОНЦЕВАЯ Елена Валерьевна, заместитель главы администрации Первомайского района г.Бобруйска 20 ноября Вопросы повышения роли местного управления и самоуправления с проекцией на развитие города КАРПИЦКАЯ Светлана Николаевна, депутат Фандоковского округа №1 23 ноября Вопросы экономики МАТВЕЙЧИК Юрий Владимирович, заместитель начальника управления экономики горисполкома 24 ноября Вопросы конституционного реформирования и партийного строительства

Вопросы повышения роли местного управления и самоуправления с проекцией на развитие города ГРАХОВСКИЙ Виталий Антонович, заместитель главы администрации Ленинского района г.Бобруйска ЧЕБОТАРЁВ Сергей Юрьевич, депутат Лыньковского округа «26 25 ноября Вопросы молодежной политики ВИЛЬЧИК Вероника Алексеевна, заместитель начальника отдела идеологической работы и по делам молодёжи горисполкома 26 ноября Вопросы социальной сферы ЛИСИЦА Елена Сергеевна, начальник управления по образованию горисполкома 27 ноября Вопросы повышения роли местного управления и самоуправления с проекцией на развитие города ФИЛЬ Виктор Васильевич, депутат Бахаровского округа №19 30 ноября Вопросы экономики МОХНАЧЕВА Ольга Юрьевна, начальник управления экономики горисполкома

­