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График работы общественной приемной в Бобруйском горисполкоме

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График работы общественной приемной в Бобруйском горисполкоме
ГРАФИК
работы общественной приемной по сбору поступающих от населения общественно-значимых инициатив
по вопросам конституционной реформы и иным актуальным проблемам страны и регионов
каб. 210, Бобруйского горисполкома, г.Бобруйск, пл.Ленина, д.1
Время работы: с 17.00 до 19.00.
Дата приемаНаименование дискуссионного блокаФ.И.О., должность
10 ноябряВопросы конституционного реформирования и партийного строительстваГОРБАЧЕВА Татьяна Михайловна, начальник отдела идеологической работы и по делам молодёжи горисполкома
11 ноябряВопросы экономикиТАРАБУЕВА Олеся Федоровна, заместитель начальника управления экономики – начальник отдела ­внешнеэкономических связей, предпринимательства и инвестиционной деятельности горисполкома
12 ноябряВопросы социальной сферыКАЗАКОВА Наталья Адамовна, начальник управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома
13 ноябряВопросы повышения роли местного управления и самоуправления с проекцией на развитие городаРУСИНОВИЧ Наталья Васильевна, заместитель председателя Бобруйского Совета депутатов двадцать восьмого созыва, депутат Белшиновского округа №33
16 ноябряВопросы экономикиДОМОРОД Ирина Анатольевна, начальник отдела социально-экономического развития и прогнозирования управления экономики горисполкома
17 ноябряВопросы конституционного реформирования и партийного строительстваНЕСТЕРОВИЧ Игорь Геннадьевич, главный специалист юридического отдела горисполкома
18 ноябряВопросы молодежной политикиЧИЧЕРИНА Марта Александровна, заведующий сектором идеологической работы и по делам молодежи администрации Первомайского района г.Бобруйска
19 ноябряВопросы социальной сферыКОНЦЕВАЯ Елена Валерьевна, заместитель главы администрации Первомайского района г.Бобруйска
20 ноябряВопросы повышения роли местного управления и самоуправления с проекцией на развитие городаКАРПИЦКАЯ Светлана Николаевна, депутат Фандоковского округа №1
23 ноябряВопросы экономикиМАТВЕЙЧИК Юрий Владимирович, заместитель начальника управления экономики горисполкома
24 ноябряВопросы конституционного реформирования и партийного строительства
Вопросы повышения роли местного управления и самоуправления с проекцией на развитие города		ГРАХОВСКИЙ Виталий Антонович, заместитель главы администрации Ленинского района г.Бобруйска

ЧЕБОТАРЁВ Сергей Юрьевич, депутат Лыньковского округа «26

25 ноябряВопросы молодежной политикиВИЛЬЧИК Вероника Алексеевна, заместитель начальника отдела идеологической работы и по делам молодёжи горисполкома
26 ноябряВопросы социальной сферыЛИСИЦА Елена Сергеевна, начальник управления по образованию горисполкома
27 ноябряВопросы повышения роли местного управления и самоуправления с проекцией на развитие городаФИЛЬ Виктор Васильевич, депутат Бахаровского округа №19
30 ноябряВопросы экономикиМОХНАЧЕВА Ольга Юрьевна, начальник управления экономики горисполкома

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