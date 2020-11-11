График работы общественной приемной в Бобруйском горисполкоме

ГРАФИК
работы общественной приемной по сбору поступающих от населения общественно-значимых инициатив
по вопросам конституционной реформы и иным актуальным проблемам страны и регионов
работы общественной приемной по сбору поступающих от населения общественно-значимых инициатив
по вопросам конституционной реформы и иным актуальным проблемам страны и регионов
каб. 210, Бобруйского горисполкома, г.Бобруйск, пл.Ленина, д.1
Время работы: с 17.00 до 19.00.
Время работы: с 17.00 до 19.00.
|Дата приема
|Наименование дискуссионного блока
|Ф.И.О., должность
|10 ноября
|Вопросы конституционного реформирования и партийного строительства
|ГОРБАЧЕВА Татьяна Михайловна, начальник отдела идеологической работы и по делам молодёжи горисполкома
|11 ноября
|Вопросы экономики
|ТАРАБУЕВА Олеся Федоровна, заместитель начальника управления экономики – начальник отдела внешнеэкономических связей, предпринимательства и инвестиционной деятельности горисполкома
|12 ноября
|Вопросы социальной сферы
|КАЗАКОВА Наталья Адамовна, начальник управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома
|13 ноября
|Вопросы повышения роли местного управления и самоуправления с проекцией на развитие города
|РУСИНОВИЧ Наталья Васильевна, заместитель председателя Бобруйского Совета депутатов двадцать восьмого созыва, депутат Белшиновского округа №33
|16 ноября
|Вопросы экономики
|ДОМОРОД Ирина Анатольевна, начальник отдела социально-экономического развития и прогнозирования управления экономики горисполкома
|17 ноября
|Вопросы конституционного реформирования и партийного строительства
|НЕСТЕРОВИЧ Игорь Геннадьевич, главный специалист юридического отдела горисполкома
|18 ноября
|Вопросы молодежной политики
|ЧИЧЕРИНА Марта Александровна, заведующий сектором идеологической работы и по делам молодежи администрации Первомайского района г.Бобруйска
|19 ноября
|Вопросы социальной сферы
|КОНЦЕВАЯ Елена Валерьевна, заместитель главы администрации Первомайского района г.Бобруйска
|20 ноября
|Вопросы повышения роли местного управления и самоуправления с проекцией на развитие города
|КАРПИЦКАЯ Светлана Николаевна, депутат Фандоковского округа №1
|23 ноября
|Вопросы экономики
|МАТВЕЙЧИК Юрий Владимирович, заместитель начальника управления экономики горисполкома
|24 ноября
|Вопросы конституционного реформирования и партийного строительства
Вопросы повышения роли местного управления и самоуправления с проекцией на развитие города
|ГРАХОВСКИЙ Виталий Антонович, заместитель главы администрации Ленинского района г.Бобруйска
ЧЕБОТАРЁВ Сергей Юрьевич, депутат Лыньковского округа «26
|25 ноября
|Вопросы молодежной политики
|ВИЛЬЧИК Вероника Алексеевна, заместитель начальника отдела идеологической работы и по делам молодёжи горисполкома
|26 ноября
|Вопросы социальной сферы
|ЛИСИЦА Елена Сергеевна, начальник управления по образованию горисполкома
|27 ноября
|Вопросы повышения роли местного управления и самоуправления с проекцией на развитие города
|ФИЛЬ Виктор Васильевич, депутат Бахаровского округа №19
|30 ноября
|Вопросы экономики
|МОХНАЧЕВА Ольга Юрьевна, начальник управления экономики горисполкома