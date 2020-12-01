График работы общественной приемной по сбору предложений по актуальным вопросам развития страны и регионов на декабрь
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Обращаться в кабинет 210. Время работы: с 17.00 до 19.00
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