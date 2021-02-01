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График работы городской общественной приемной по сбору предложений по актуальным вопросам развития страны и регионов на февраль 2021 года

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График работы городской общественной приемной по сбору предложений по актуальным вопросам развития страны и регионов на февраль 2021 года

Место: Бобруйский горисполком. Площадь Ленина, д. 1. Кабинет 210.
Время работы: с 17:00 до 19:00.

    Дата приема­Ф.И.О., должность лица, ответственного за работу общественной приемной
  2 февраляМедведева Ольга Викторовна, второй секретарь Бобруйского городского комитета ОО «БРСМ»
  4 февраляЗасемкова Наталья Владимировна, председатель Бобруйского городского объединения профсоюзов­
  9 февраляЛукомс­кий Евгений Алексеевич, депутат Первомайского округа № 40
 11 февраляКрупенич Оксана Николаевна, главный врач учреждения здравоохранения «Бобруйская центральная больница»
 16 февраляПрыемко Светлана Николаевна, депутат Чеховского  округа № 27
 18 февраляЩербич Вадим Михайлович, начальник отдела культуры горисполкома
 25 февраляБобкова Жанна Михайловна, начальник управления организационно-кадровой работы  горисполкома

 

Контактный номер телефона: 68 00 19.

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