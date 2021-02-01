График работы городской общественной приемной по сбору предложений по актуальным вопросам развития страны и регионов на февраль 2021 года
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Место: Бобруйский горисполком. Площадь Ленина, д. 1. Кабинет 210.
Время работы: с 17:00 до 19:00.
|Дата приема
|Ф.И.О., должность лица, ответственного за работу общественной приемной
|2 февраля
|Медведева Ольга Викторовна, второй секретарь Бобруйского городского комитета ОО «БРСМ»
|4 февраля
|Засемкова Наталья Владимировна, председатель Бобруйского городского объединения профсоюзов
|9 февраля
|Лукомский Евгений Алексеевич, депутат Первомайского округа № 40
|11 февраля
|Крупенич Оксана Николаевна, главный врач учреждения здравоохранения «Бобруйская центральная больница»
|16 февраля
|Прыемко Светлана Николаевна, депутат Чеховского округа № 27
|18 февраля
|Щербич Вадим Михайлович, начальник отдела культуры горисполкома
|25 февраля
|Бобкова Жанна Михайловна, начальник управления организационно-кадровой работы горисполкома
Контактный номер телефона: 68 00 19.
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