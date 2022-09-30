График проведения «прямых телефонных линий»
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График проведения «прямых телефонных линий» руководством ОАО «Бобруйский завод КПД» с населением в октябре 2022 года.
Примечание: в случае возникновения служебной необходимости в график проведения «прямых телефонных линий» могут вноситься изменения.
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