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График проведения «личных приемов» граждан и юридических лиц руководителями учреждений здравоохранения

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График проведения «личных приемов» граждан и юридических лиц руководителями учреждений здравоохранения

График проведения «личных приемов» граждан и юридических лиц руководителями учреждений здравоохранения на декабрь.

Наименование организацииДата проведенияФ.И.О.ДолжностьНомер контактного телефона
УЗ «Бобруйская центральная больница»2-я среда месяца

08.00-12.00

Крупенич Оксана НиколаевнаГлавный врач8(0225) 72-72-68
УЗ «Бобруйская центральная больница»4-я среда месяца

08.00-12.00

Кузнецова Ольга НиколаевнаЗаместитель главного врача по стационарной помощи8(0225) 72-79-14
УЗ «Бобруйская центральная больница»3-я среда месяца

08.00-12.00

Горбачевская Марина ЮрьевнаЗаместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе8(0225) 72-79-25
УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи им. В.О.Морзона»2-я среда месяца

08.00-13.00

Белогуров Владимир ВалентиновичГлавный врач8(0225) 43-24-17
УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи им. В.О.Морзона»3-я среда месяца

08.00-13.00

Черноокая Жанна АлексеевнаЗаместитель главного врача по медицинской части8(0225) 72-49-83
УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи им. В.О.Морзона»4-я среда месяца

08.00-13.00

Серегина Лариса АнатольевнаЗаместитель главного врача по МЭиР8(0225) 71-50-12
УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи им. В.О.Морзона»1-я среда месяца

08.00-13.00

Малишевский Игорь ЕвгеньевичЗаместитель главного врача по медицинской части для работа по ГО и МР8(0225) 43-18-03
УЗ «Бобруйская городская детская больница»

 

1-я и 3-я среда месяца

08.00-13.00

Каваленок Павел ПавловичГлавный врач8(0225) 70-98-68
УЗ «Бобруйская городская детская больница»

 

2-я и 4-я среда месяца

08.00-13.00

Воронова

Инна Александровна

Заместитель главного врача по медицинской части8(0225) 70-52-07
УЗ «Бобруйский родильный дом»1-я и 4-я среда месяца

08.00-13.00

Симоненко Ирина ИвановнаГлавный врач8(0225) 43-17-72
УЗ «Бобруйский родильный дом»3-я среда месяца

08.00-13.00

вторник, пятница

15.00-17.00

Климина Елена НиколаевнаЗаместитель главного врача по медицинской части8(0225) 43-32-58
УЗ «Бобруйский межрайонный онкологический диспансер»1-я среда месяца

08.00-13.00

Шарф Игорь АртуровичГлавный врач8(0225) 43-15-03
УЗ «Бобруйский межрайонный онкологический диспансер»2-я среда месяца

08.00-13.00

Костко Татьяна ВасильевнаЗаместитель главного врача8(0225) 43-15-03
УЗ  «Бобруйская городская поликлиника № 1»2-я среда месяца

08.00-13.00

Якименко Наталья АнатольевнаГлавный врач8(0225) 70-81-04
УЗ  «Бобруйская городская поликлиника № 1»1-я среда месяца

08.00-13.00

Карпов Олег ВладимировичЗаместитель главного врача по МЭиР8(0225) 43-31-70
УЗ  «Бобруйская городская поликлиника № 1»3-я среда месяца

08.00-13.00

Зюлковская Наталья ВасильевнаЗаместитель главного врача по медицинской части8(0225) 43-41-36
УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 2»1-я среда месяца

08.00-13.00

Семенюк Михаил ГеоргиевичГлавный врач8(0225) 72-14-04
УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 2»2-я среда месяца

08.00-13.00

Курская Людмила ГеннадиевнаЗаместитель главного врача по медицинской части8(0225) 72-12-77
УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 3»

 

4-я среда месяца

08.00-13.00

Кизимова Наталия ВладимировнаГлавный врач8(0225) 71-57-16
УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 3»2-я среда месяца

08.00-13.00

1-я суббота каждого месяца

09.00-12.00

Саттарова Диана РашитовнаЗаместитель главного врача  по МЭиР8(0225) 71-57-02
УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 3»3-я среда месяца

14.00-19.00

4-я суббота месяца

09.00-12.00

Тимошенко Татьяна ВикторовнаИ.о. заместителя главного врача8(0225) 71-57-05
Филиал «Бобруйская городская поликлиника №4»2-я среда месяца

08.00-14.00

Залеский Юрий КлеменсовичЗаведующий филиалом8(0225) 70-50- 28
Филиал «Бобруйская городская поликлиника №4»4-я среда месяца

14.00-20.00

Колосова Ирина ЛеонидовнаЗаместитель заведующего филиалом по медицинской части8(0225) 70-50- 28
Филиал «Бобруйская городская поликлиника №5»1-я среда месяца и 3-я среда месяца

08.00-13.00

Новикова Елена ПетровнаЗаведующий филиалом8(0225) 70-98-48
УЗ  «Бобруйская городская поликлиника № 6»3-я среда месяца

08.00-13.00

Песецкая Инна НиколаевнаГлавный врач8(0225) 73-62-84
УЗ  «Бобруйская городская поликлиника № 6»2-я среда месяца

08.00-13.00

Олихвер Татьяна ИвановнаЗаместитель главного врача по медицинской части8(0225) 73-62-98
УЗ  «Бобруйская городская поликлиника № 6»1-ый вторник месяца

08.00-13.00

Каравай Марина НиколаевнаЗаместитель главного врача по МЭиР8(0225) 72-88-81
УЗ «Бобруйская городская поликлиника №7»2-ой понедельник месяца

08.00-13.00

Климович Нина НиколаевнаГлавный врач8(0225) 74-16-43
УЗ «Бобруйская городская поликлиника №7»3-ий четверг месяца

08.00-13.00

Гулидова Екатерина ИвановнаЗаместитель главного врача по МРиЭ8(0225) 74-16-43
УЗ «Бобруйская городская стоматологическая поликлиника № 1»3-я среда месяца

8.00-13.00

 

Костян Оксана МихайловнаИ.о. главного врача8(0225) 74-08-21

8(0225) 74-16-67

Филиал УЗ «БГСП №1» «Стоматологическая поликлиника №2»3-я среда месяца

08.00-13.00

Шлык Светлана НиколаевнаЗаведующий филиалом8(0225) 79-32-99
филиал «Детская стоматологическая поликлиника»

УЗ «Бобруйская городская стоматологическая поликлиника №1»

1-я среда месяца

08.00-12.00

 

 

Шакура Елена ВладимировнаЗаведующий филиалом8(0225)70-44-50
УЗ «Бобруйская станция скорой  и неотложной медицинской помощи»2-я среда каждого месяца

08.00-13.00

Голубева Татьяна ФедоровнаГлавный врач8(0225) 70-80-94
УЗ «Бобруйская станция скорой  и неотложной медицинской помощи»3-я среда каждого месяцаВежновец Наталья МихайловнаЗаместитель главного врача8(0225) 43-62-73
УЗ «Бобруйская зональная станция переливания крови»3-ий понедельник месяца

08.00-13.00

Сидорович Наталья ОлеговнаГлавный врач8(0225) 73-37-76
УЗ «Бобруйская зональная станция переливания крови»2-ой и 3-ий понедельник месяца

08.00-13.00

Гайшун Екатерина ПавловнаИ.о. главного врача8(0225) 73-52-56
КУП «Бобруйская лечебно-консультативная поликлиника»1-я среда месяца

08.00-13.00

Гацко Татьяна ВасильевнаГлавный врач8(0225) 73-52-77
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