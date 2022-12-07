График проведения «личных приемов» граждан и юридических лиц руководителями учреждений здравоохранения
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График проведения «личных приемов» граждан и юридических лиц руководителями учреждений здравоохранения на декабрь.
|Наименование организации
|Дата проведения
|Ф.И.О.
|Должность
|Номер контактного телефона
|УЗ «Бобруйская центральная больница»
|2-я среда месяца
08.00-12.00
|Крупенич Оксана Николаевна
|Главный врач
|8(0225) 72-72-68
|УЗ «Бобруйская центральная больница»
|4-я среда месяца
08.00-12.00
|Кузнецова Ольга Николаевна
|Заместитель главного врача по стационарной помощи
|8(0225) 72-79-14
|УЗ «Бобруйская центральная больница»
|3-я среда месяца
08.00-12.00
|Горбачевская Марина Юрьевна
|Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе
|8(0225) 72-79-25
|УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи им. В.О.Морзона»
|2-я среда месяца
08.00-13.00
|Белогуров Владимир Валентинович
|Главный врач
|8(0225) 43-24-17
|УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи им. В.О.Морзона»
|3-я среда месяца
08.00-13.00
|Черноокая Жанна Алексеевна
|Заместитель главного врача по медицинской части
|8(0225) 72-49-83
|УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи им. В.О.Морзона»
|4-я среда месяца
08.00-13.00
|Серегина Лариса Анатольевна
|Заместитель главного врача по МЭиР
|8(0225) 71-50-12
|УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи им. В.О.Морзона»
|1-я среда месяца
08.00-13.00
|Малишевский Игорь Евгеньевич
|Заместитель главного врача по медицинской части для работа по ГО и МР
|8(0225) 43-18-03
|УЗ «Бобруйская городская детская больница»
|1-я и 3-я среда месяца
08.00-13.00
|Каваленок Павел Павлович
|Главный врач
|8(0225) 70-98-68
|УЗ «Бобруйская городская детская больница»
|2-я и 4-я среда месяца
08.00-13.00
|Воронова
Инна Александровна
|Заместитель главного врача по медицинской части
|8(0225) 70-52-07
|УЗ «Бобруйский родильный дом»
|1-я и 4-я среда месяца
08.00-13.00
|Симоненко Ирина Ивановна
|Главный врач
|8(0225) 43-17-72
|УЗ «Бобруйский родильный дом»
|3-я среда месяца
08.00-13.00
вторник, пятница
15.00-17.00
|Климина Елена Николаевна
|Заместитель главного врача по медицинской части
|8(0225) 43-32-58
|УЗ «Бобруйский межрайонный онкологический диспансер»
|1-я среда месяца
08.00-13.00
|Шарф Игорь Артурович
|Главный врач
|8(0225) 43-15-03
|УЗ «Бобруйский межрайонный онкологический диспансер»
|2-я среда месяца
08.00-13.00
|Костко Татьяна Васильевна
|Заместитель главного врача
|8(0225) 43-15-03
|УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 1»
|2-я среда месяца
08.00-13.00
|Якименко Наталья Анатольевна
|Главный врач
|8(0225) 70-81-04
|УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 1»
|1-я среда месяца
08.00-13.00
|Карпов Олег Владимирович
|Заместитель главного врача по МЭиР
|8(0225) 43-31-70
|УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 1»
|3-я среда месяца
08.00-13.00
|Зюлковская Наталья Васильевна
|Заместитель главного врача по медицинской части
|8(0225) 43-41-36
|УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 2»
|1-я среда месяца
08.00-13.00
|Семенюк Михаил Георгиевич
|Главный врач
|8(0225) 72-14-04
|УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 2»
|2-я среда месяца
08.00-13.00
|Курская Людмила Геннадиевна
|Заместитель главного врача по медицинской части
|8(0225) 72-12-77
|УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 3»
|4-я среда месяца
08.00-13.00
|Кизимова Наталия Владимировна
|Главный врач
|8(0225) 71-57-16
|УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 3»
|2-я среда месяца
08.00-13.00
1-я суббота каждого месяца
09.00-12.00
|Саттарова Диана Рашитовна
|Заместитель главного врача по МЭиР
|8(0225) 71-57-02
|УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 3»
|3-я среда месяца
14.00-19.00
4-я суббота месяца
09.00-12.00
|Тимошенко Татьяна Викторовна
|И.о. заместителя главного врача
|8(0225) 71-57-05
|Филиал «Бобруйская городская поликлиника №4»
|2-я среда месяца
08.00-14.00
|Залеский Юрий Клеменсович
|Заведующий филиалом
|8(0225) 70-50- 28
|Филиал «Бобруйская городская поликлиника №4»
|4-я среда месяца
14.00-20.00
|Колосова Ирина Леонидовна
|Заместитель заведующего филиалом по медицинской части
|8(0225) 70-50- 28
|Филиал «Бобруйская городская поликлиника №5»
|1-я среда месяца и 3-я среда месяца
08.00-13.00
|Новикова Елена Петровна
|Заведующий филиалом
|8(0225) 70-98-48
|УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 6»
|3-я среда месяца
08.00-13.00
|Песецкая Инна Николаевна
|Главный врач
|8(0225) 73-62-84
|УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 6»
|2-я среда месяца
08.00-13.00
|Олихвер Татьяна Ивановна
|Заместитель главного врача по медицинской части
|8(0225) 73-62-98
|УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 6»
|1-ый вторник месяца
08.00-13.00
|Каравай Марина Николаевна
|Заместитель главного врача по МЭиР
|8(0225) 72-88-81
|УЗ «Бобруйская городская поликлиника №7»
|2-ой понедельник месяца
08.00-13.00
|Климович Нина Николаевна
|Главный врач
|8(0225) 74-16-43
|УЗ «Бобруйская городская поликлиника №7»
|3-ий четверг месяца
08.00-13.00
|Гулидова Екатерина Ивановна
|Заместитель главного врача по МРиЭ
|8(0225) 74-16-43
|УЗ «Бобруйская городская стоматологическая поликлиника № 1»
|3-я среда месяца
8.00-13.00
|Костян Оксана Михайловна
|И.о. главного врача
|8(0225) 74-08-21
8(0225) 74-16-67
|Филиал УЗ «БГСП №1» «Стоматологическая поликлиника №2»
|3-я среда месяца
08.00-13.00
|Шлык Светлана Николаевна
|Заведующий филиалом
|8(0225) 79-32-99
|филиал «Детская стоматологическая поликлиника»
УЗ «Бобруйская городская стоматологическая поликлиника №1»
|1-я среда месяца
08.00-12.00
|Шакура Елена Владимировна
|Заведующий филиалом
|8(0225)70-44-50
|УЗ «Бобруйская станция скорой и неотложной медицинской помощи»
|2-я среда каждого месяца
08.00-13.00
|Голубева Татьяна Федоровна
|Главный врач
|8(0225) 70-80-94
|УЗ «Бобруйская станция скорой и неотложной медицинской помощи»
|3-я среда каждого месяца
|Вежновец Наталья Михайловна
|Заместитель главного врача
|8(0225) 43-62-73
|УЗ «Бобруйская зональная станция переливания крови»
|3-ий понедельник месяца
08.00-13.00
|Сидорович Наталья Олеговна
|Главный врач
|8(0225) 73-37-76
|УЗ «Бобруйская зональная станция переливания крови»
|2-ой и 3-ий понедельник месяца
08.00-13.00
|Гайшун Екатерина Павловна
|И.о. главного врача
|8(0225) 73-52-56
|КУП «Бобруйская лечебно-консультативная поликлиника»
|1-я среда месяца
08.00-13.00
|Гацко Татьяна Васильевна
|Главный врач
|8(0225) 73-52-77