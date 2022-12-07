График проведения «личных приемов» граждан и юридических лиц руководителями учреждений здравоохранения

УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи им. В.О.Морзона»

1-я среда месяца 08.00-13.00

Малишевский Игорь Евгеньевич

Заместитель главного врача по медицинской части для работа по ГО и МР

8(0225) 43-18-03