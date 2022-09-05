График личного приема граждан руководством Бобруйского горисполкома на сентябрь

|Студнев А.В.
председатель горисполкома
|Каб. 211
|14.09.2022 с 08.00 до 13.00
28.09.2022 с 08.00 до 13.00
|Кисель И.Н.
первый заместитель
председателя горисполкома
|Каб. 211
|07.09.2022 с 08.00 до 13.00
21.09.2022 с 08.00 до 13.00
|Жук О.Н.
заместитель председателя горисполкома
|Каб. 507
|14.09.2022 с 08.00 до 13.00
28.09.2022 с 08.00 до 13.00
|Омелюсик В.А.
заместитель председателя
горисполкома
|Каб. 411
|07.09.2022 с 08.00 до 13.00
21.09.2022 с 08.00 до 13.00
|Брацков А.А.
управляющий делами горисполкома
|Каб. 704
|07.09.2022 с 08.00 до 13.00
Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам:
68 00 29, 68 00 28
или в кабинете №207 с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 16.30.
Примечание: в случае возникновения служебной необходимости в график могут вноситься изменения.