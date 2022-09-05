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График личного приема граждан руководством Бобруйского горисполкома на сентябрь

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График личного приема граждан руководством Бобруйского горисполкома на сентябрь
Студнев А.В.

председатель горисполкома

Каб. 21114.09.2022 с 08.00 до 13.00

28.09.2022 с 08.00 до 13.00

Кисель И.Н.

первый заместитель

председателя горисполкома

Каб. 21107.09.2022 с 08.00 до 13.00

21.09.2022 с 08.00 до 13.00

Жук О.Н.

заместитель председателя горисполкома

Каб. 50714.09.2022 с 08.00 до 13.00

28.09.2022 с 08.00 до 13.00

Омелюсик В.А.

заместитель председателя

горисполкома

Каб. 41107.09.2022 с 08.00 до 13.00

21.09.2022 с 08.00 до 13.00

Брацков А.А.

управляющий делами горисполкома

Каб. 70407.09.2022 с 08.00 до 13.00

 

Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам:

68 00 29, 68 00 28

или в кабинете №207 с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 16.30.

 

Примечание: в случае возникновения служебной необходимости в график могут вноситься изменения.

 

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